Répondre aux nouvelles réglementations thermiques grâce aux blocs isolants bas carbone

La mise en place de la RE 2020 et du label Bâtiments à énergie positive et réduction carbone poussent les acteurs du secteur de la construction à trouver des matériaux permettant de réduire les émissions carbone sur toute la durée de vie d’un bâtiment. Zoom sur la solution FABTHERM® du Groupe Fabemi.

Le secteur de la construction connaît ces dernières années de grands bouleversements en matière de réglementation environnementale. Le but de ces nouvelles obligations est de favoriser la généralisation de bâtiments à faible empreinte carbone tout au long de leur cycle de vie, depuis la conception jusqu’à la démolition.

Pour atteindre cet objectif, la RE 2020 vient progressivement remplacer la Réglementation Thermique 2012 et un nouveau label Bâtiments à Énergie Positive et Réduction Carbone E+C- a été mis en place.

Une solution clé en main pour la filière béton

Afin de répondre à ces nouvelles exigences réglementaires tout en offrant des performances techniques et esthétiques toujours aussi bonnes, le groupe Fabemi, spécialiste des produits béton, a développé les blocs isolants FABTHERM®.

Ces derniers permettent de réduire l’empreinte carbone des bâtiments de 4 à 8 % par rapport aux autres solutions constructives et rendent ainsi possible la réalisation des ouvrages E+C-.

Une démarche 100 % économie circulaire

Fabriqués sans cuisson et produits localement, les blocs FABTHERM® AIR 0.6, 1.1 et 1.8 et FABTHERM® ÉCO sont 100 % naturels et recyclables.

Ils offrent un impact environnemental réduit grâce à une production faite à partir d’agrégats provenant de carrières situées à proximité des usines Fabemi et à une utilisation sur des chantiers proches des sites de fabrication. En fin de vie des bâtiments, ils n’ont pas besoin d’être triés, ce sont des déchets inertes.

Une résistance thermique exceptionnelle avec les blocs isolants bas carbone FABTHERM® AIR Fabemi

Les blocs FABTHERM® AIR 0.6, 1.1 et 1.8 (de 20 cm de large) sont deux à huit fois plus isolants que des blocs traditionnels grâce à une âme en mousse 100 % minérale AIRiumTM.

Ils permettent de construire et d’isoler en même temps sans impacter le poids carbone de la façade.

Cette solution offre donc des performances thermiques exceptionnelles tout en procurant un gain de temps sur le chantier et un gain de surface habitable.