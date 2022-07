Retrouvez NOVAL sur BATIMAT, Hall 5.3 - stand B68

À l’occasion du salon BATIMAT, le concepteur et fabricant de solutions de motorisation NOVAL présentera une nouvelle solution de motorisation pour volets persiennes – une première - et fait évoluer ses systèmes de motorisations pour baies coulissantes XXL et minimalistes. Désormais, l’industriel propose de gérer une charge d’entrainement jusqu’à 400 kg en applique et 1,2 tonne en solution intégrée

pour les baies minimalistes !

Protection solaire : NOVAL motorise les volets persiennes

Considérés comme vecteurs de confort, de sécurité comme de fonctionnalité, les volets constituent désormais un élément clé de la protection solaire des bâtiments neufs ou anciens, dont le confort est mis à l’épreuve avec l’apparition régulière des vagues de fortes chaleurs.



Les protections solaires peuvent réduire la température intérieure de 2 à 5 °C en moyenne. La motorisation est une tendance de plus en plus prégnante sur le marché français. Elle apporte indéniablement un confort de manœuvre pour les particuliers. Ainsi, selon la dernière étude TBC Innovations, les volets motorisés représentaient, près de 58% des volets posés en 2020 en France.



Dans ce contexte, NOVAL - qui commercialise déjà une large gamme de solutions de motorisations pour volets coulissants, pliants et depuis peu une solution de brise-soleil relevable de grande dimension - a décidé de s’attaquer au marché des volets persiennes pour compléter son offre.



À l’occasion du salon BATIMAT, la société toulousaine présentera un prototype de motorisation pour volet persienne. C’est une première avec objectif de commercialisation en janvier 2023.

Volet persienne, le charme intemporel désormais motorisé

Adaptées aux architectures traditionnelles, immeubles persiennes sont des volets repliables composés de plusieurs vantaux faits de lamelles en claire-voie pour laisser passer la lumière et permettre à l’air de circuler. Ce produit très prisé des bâtiments résidentiel et collectif a fait l’objet de nombreuses évolutions, notamment sur les matériaux (métal, bois, PVC), mais n’avait jamais encore été motorisé. C’est désormais chose notamment aux haussmanniens, les faite, avec NOVAL !

Le premier défi technique a consisté à créer une cinématique adaptée au principe d’enroulement et de déroulement des vantaux , qui ne relèvent pas du même geste. L’enroulement étant le plus complexe. NOVAL a imaginé un système de pivots permettant un enroulement aisé des lames les unes sur les autres, avec un mécanisme entrainant l’ensemble. Ce système d’entrainement, composé d’une courroie, de poulies et d’agrafe courroies placé dans le rail bas, est alimenté par un moteur basse tension, lui- même raccordé à un boitier électronique.

Le second défi technique a consisté à miniaturiser l'ensemble de manière à ce que la motorisation soit affleurante au cadre des persiennes fixé dans le tableau de la fenêtre et donc invisible depuis l'extérieur.

Adaptée à de multiples configurations

La motorisation conçue par NOVAL vise le marché résidentiel et tertiaire, qu’il s’agisse de bâtiments haussmanniens, neufs ou rénovés.



Le système propose deux modes d’ouverture :

Ouverture latérale jusqu'à 5 vantaux qui se replient les uns sur les autres à la manière d'un accordéon.

Ouverture symétrique jusqu'à 3 vantaux.

Côté dimension, le système n’a pas de limite en hauteur et convient aux largeurs de fenêtres allant jusqu’à deux mètres.

Il peut aussi être couplé à un système domotique.



Les + occupants :

Confort de manœuvre.

Plus besoin d’ouvrir sa fenêtre pour fermer le volet. Plus de problème de pollution sonore, de perdition de chaleur.

Esthétique : motorisation affleurante au cadre des persiennes

Peut être couplé à un système domotique

Les + architectes :

Adapté pour de grandes ouvertures aussi bien en largeur qu’en hauteur

Esthétique intemporelle préservée

Animation de la façade

Baies coulissantes XXL & minimalistes : NOVAL repense ses systèmes de motorisation pour les méga baies

Parmi les grandes tendances architecturales, la recherche de baies XXL existe de longue date. Fréquentes sur les projets neufs collectifs de type tertiaires/commerciaux, les baies XXL dans l’habitat individuel sont d’abord l’apanage des villas dites d’architecte avec une course effrénée aux solutions toujours plus démesurées, voire gigantesques, et des masses vues toujours plus réduites. À la faveur d’une aspiration grandissante à la lumière dans les intérieurs et aux réglementations thermiques, elles gagnent aussi du terrain chez le particulier dans des dimensions moins spectaculaires.

" Là où le salon était traditionnellement équipé d’une ou deux portes-fenêtres de dimensions standards (l 140 x h 215 mm), il n’est pas rare de trouver un coulissant de 240 x 215 mm, en complément d’une porte-fenêtre. Une autre tendance architecturale privilégie les baies "toute hauteur" qui relient le sol au plafond sans linteau visible et participent à la théâtralisation des ouvertures en les rendant plus majestueuses. " Frédéric Billier, directeur du département Home Automation de NOVAL

Conséquence, la motorisation joue un rôle clé : sécurité, free cooling, facilité de manœuvre et de plus en plus connectée. Pour répondre à cette tendance, le spécialiste de l’automatisation NOVAL a décidé de faire évoluer son offre de motorisation pour gérer les poids d’entrainement plus lourds des baies coulissantes XXL et minimalistes.

