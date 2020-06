Corbeil, le 31 août 2012 – Toupret lance un nouveau conditionnement pour l’enduit Fibacryl. Désormais disponible en cartouche de 310 ml prête à l’emploi, il est facile à mettre en œuvre sur les fissures et spécialement conçu pour le jointement entre matériaux de différentes natures. D’un simple geste, il permet de reboucher rapidement les fissures jusqu'à 2 mm et les trous jusqu'à 10 mm par couche. Souple, fibrée et riche en résine, sa texture lui apporte une bonne résistance en intérieur comme en extérieur et une grande longévité pour des réparations durables.