Révolution dans la mobilité urbaine : Bikeep et CROSO France s’unissent pour des solutions de stationnement sécurisé de vélos en France

Dans cette optique d’innovation et de réponse aux besoins croissants des cyclistes, Bikeep se positionne en tant que précurseur dans la transformation des villes en espaces plus accueillants pour les vélos. Grâce à sa technologie de pointe, Bikeep simplifie leur stationnement tout en garantissant leur sécurité. En tant que principal fournisseur mondial de parcs à vélos intelligents, Bikeep offre des produits et des services adaptés aux besoins des collectivités publiques, des sociétés de transport, des entreprises et des immeubles d’habitation.

Dans le cadre de ce partenariat exclusif, CROSO France devient le distributeur privilégié des produits innovants de Bikeep sur le marché français. Cette collaboration permettra aux cyclistes en France d’avoir accès à des solutions de stationnement de vélos sûres, pratiques et intelligentes, contribuant ainsi à encourager l’utilisation du vélo comme moyen de transport écologique et durable.

Bikeep offre un système de stationnement sécurisé en verrouillant le vélo au niveau du cadre et de la roue, équipé de capteurs, d’une alarme et d’une sirène pour une sécurité optimale. Chaque station peut être connectée à Internet, permettant aux utilisateurs de localiser les points de parking, de les réserver via l’application mobile Bikeep, et de collecter des données précieuses. De plus Bikeep peut être intégré à n’importe quel système existant, tel qu’une application mobile, un badge d’accès ou une carte de transport, pour faciliter l’expérience utilisateur.