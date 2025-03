La certification IK 10 : un gage de sécurité et de durabilité

La norme IK 10 est la plus haute classification de résistance aux chocs pour les équipements électriques et d’éclairage. Elle certifie que nos mains-courantes LED peuvent supporter des impacts allant jusqu’à 20 joules, soit l'équivalent d’un coup de marteau de 5 kg tombant d’une hauteur de 40 cm. Cette résistance exceptionnelle en fait une solution idéale pour les lieux à forte fréquentation et soumis à des conditions d'utilisation exigeantes.

Une expertise unique en éclairage et structures métalliques

Chez CROSO France, nous maîtrisons à la fois la conception métallique et l’intégration de l’éclairage, ce qui nous permet de proposer des solutions adaptées aux contraintes techniques et esthétiques des projets. Cette double expertise garantit une parfaite synergie entre robustesse et qualité d’éclairage.

Nos systèmes CROSILUX LED intègrent un driver DALI jusqu’à 240W, permettant d’alimenter jusqu’à 20 mètres de LED, avec des options de personnalisation avancées, telles que différentes températures de couleur et intensités lumineuses ajustables selon les besoins du projet.

Une main-courante LED d'exception, entre esthétisme et technologie

Les systèmes de mains-courantes CROSILUX LED incarnent l'alliance parfaite entre design et innovation technologique. Conçus avec des matériaux nobles tels que l’inox, le verre et le bois, ces dispositifs apportent à la fois une esthétique moderne et une fonctionnalité avancée à tout type d’espace.

Disponibles en versions murales ou sur poteau, et déclinés en plusieurs profils, nos mains-courantes sont fabriquées en inox de qualité 304 ou 316, avec une option de laquage pour les tubes et pièces de raccordement. Grâce à leur conception modulaire, leur installation est simple et rapide, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation :

Éclairage fonctionnel pour la sécurisation des espaces.

Mise en valeur architecturale des bâtiments.

Guidage lumineux pour les infrastructures publiques.

Une solution éprouvée, simple à installer et durable

Adoptée dans de nombreux espaces publics (gares, métros, hôpitaux, EHPAD, restaurants), notre solution est reconnue pour :

Son système modulaire et prêt à l'emploi, ne nécessitant aucune modification sur site pour une mise en œuvre simplifiée.

Un large choix de finitions et de personnalisation pour répondre aux exigences architecturales spécifiques.

Une robustesse éprouvée, avec une certification IK 10 qui garantit une résistance maximale aux chocs et aux actes de vandalisme.

Un accompagnement sur-mesure pour vos projets

De la phase de conseil à l’installation finale, nos experts vous accompagnent pour garantir une intégration parfaite de la lumière dans vos espaces. Nous proposons également des simulations Dialux sur demande, vous permettant d’optimiser l’éclairage de vos projets architecturaux avec précision.

Avec CROSILUX LED, illuminez vos espaces en toute sécurité et avec style. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur nos solutions sur-mesure !