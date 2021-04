❑ Rockfon Color-all X : une gamme esthétique et adaptable



Toutes les couleurs de la gamme de plafonds acoustiques Rockfon Color-all peuvent être installées en bords X ou bords cachés*. Ce format discret et élégant permet d'obtenir des surfaces de plafonds entièrement monolithiques, sans ossature visible ou apparente.



Afin de répondre aux exigences des travaux d'intérieur en neuf comme en rénovation, cette finition a été conçue pour s'adapter aux ossatures T24 et laisser ainsi aux concepteurs et designers une totale liberté de création.



Comme l'ensemble de la gamme Rockfon Color-all, les dalles en bords X sont démontables, panneau par panneau, et rendent aussi facile que rapide la mise en oeuvre d'un plafond continu. Elles peuvent intégrer des éléments techniques (luminaires, aérations, etc.) et être installées avec une hauteur de plénum standard ou réduite.



Grâce aux propriétés de la laine de roche, utilisée comme matière première, les plafonds Rockfon Color-all X bénéficient d'un coefficient d'absorption acoustique optimal (αw=1,00), d'une excellente réaction au feu (A1 et A2-s1, d0), d'une parfaite pérennité d'aspect dans le temps et d'une résistance à la déflexion. La gamme Rockfon Color-all est entièrement recyclable et très facile d'entretien. ❑ Des plafonds acoustiques hauts en couleurs.



Rockfon Color-all, gamme de plafonds acoustiques colorés, est commercialisée depuis avril 2012.



Les 34 teintes exclusives de sa gamme ont été élaborées en collaboration avec le Groupe Carlin International, une agence de tendances mondialement reconnue.



Organisées en 6 univers thématiques, elles ouvrent ainsi des possibilités infinies pour la création d'espaces intérieurs exclusifs et de caractère :

• City Tones

............ - Esprit urbain chic.

City Tones - Esprit urbain chic. • Natural Tones

............ - Ambiance chaleureuse.

Natural Tones - Ambiance chaleureuse. • Sensorial Tones

............ - Harmonie et douceur.

Sensorial Tones - Harmonie et douceur. • Energetic Tones

............ - Couleurs primaires énergisantes.

Energetic Tones - Couleurs primaires énergisantes. • Precious Tones

............ - Tons métallisés et ambiance raffinée.

Precious Tones - Tons métallisés et ambiance raffinée. • Sophisticated Tones

............ - Coloris intenses et audacieux.



* Les coloris Charcoal, Mercury, Stone, Concrete, Gravel et Stucco sont disponibles en bords X sur stock. Autres coloris disponibles sur commande et pour une surface minimale de 1000 m².