SANISUB S ZPK de SFA s’impose comme la solution idéale pour le pompage des eaux chargées en sels (teneur maximum en sels 15 %) ou agressives issues d’eaux de saumures d’adoucisseurs ou contenant des condensats.

Inventeur du sanibroyeur en 1958, SFA a toujours mis l’inventivité au coeur de ses valeurs industrielles. De fait, le groupe innove sur tous les segments du marché de l’assainissement et du relevage des eaux où il intervient. Cette créativité se déploie toujours avec le même objectif : proposer des solutions pragmatiques, faciles à mettre en oeuvre, efficaces, pérennes et s’adaptant à toutes les demandes.



Une mission accomplie avec SANISUB, la nouvelle gamme complète SFA de pompesvide- caves, dédiée au relevage des eaux et plus précisément à l’évacuation de l’eau des caves, buanderies, garages et autres espaces soumis à une inondation accidentelle et temporaire.



Des problèmatiques qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes avec les conséquences du réchauffement climatique et ses phénomènes météorologiques extrêmes.



SANISUB constitue de facto une large palette de réponses où chacun trouvera dans l’offre SANISUB SFA, une pompe adaptée à son besoin individuel.

SANISUB, une gamme « vide-caves » pour répondre à toutes les situations

Grâce à ses diverses solutions de pompage (issues d’un catalogue riche de plus de cent pompes), la gamme SANISUB constitue l’illustration parfaite de l’expertise de SFA dans les cas d’inondations accidentelles, alliant performances et simplicité d’usage.



Equipées d’une pompe tout acier ou avec un corps en polypropylène, active sur des granulométries de 1 à 30 mm, à déclenchement automatique avec un flotteur ou un contrôle électronique de niveau, s’adaptant aux eaux agressives ou à une température d’eaux jusqu’à 90° C…, les offres de la gamme SANISUB peuvent relever tous les défis et dans toutes les configurations.

SANIPUDDLE FSP : une évacuation quasi-totale jusqu’à 1 mm

Pompe dite « serpillière » car elle ne laisse qu’une flaque d’eau d’un millimètre facile à absorber par une serpillière, la solution SANIPUDDLE se veut un véritable aspirateur d’eaux claires (granulométrie de 1 mm). Opérationnelle dès la sortie de son carton d’emballage, SANIPUDDLE FSP, pompe submersible, affiche un débit de 5,5 m3/heure.

Portable (seulement 3,8 kg), équipée d’un câble d’alimentation de 10 m avec prise électrique pour un long rayon d’action, SANIPUDDLE est aussi munie d’un clapet antiretour et d’un raccord de tuyau de sortie en DN 25. La pompe SANIPUDDLE est, par ailleurs, d’une grande simplicité d’utilisation, parfaitement adaptée aux drainages d’urgence. Grâce à sa hauteur de relevage de 7 m, elle permet de vider la plupart des caves, lavoirs, piscines et garages.

SANISUB Steel et Kit d’urgence : le prêt à l’emploi des situations d’urgence

SFA a conçu avec SANISUB Steel Kit d’Urgence, un kit complet dans un casier portable et prêt à l’emploi pour lequel tous les détails ont été pris en compte. Ainsi, la pompe, en acier inoxydable, est placée dans un panier avec perforations (8x8) qui la protège des corps étrangers flottants.

Ce panier assure un rangement simplifié et une parfaite stabilité de la pompe durant son utilisation grâce à des crochets moulés dans le panier.



Elle peut cependant facilement être extraite de ce bac et utilisée en dehors. Par ailleurs, le raccord rapide associé au flexible d’évacuation (long de 15 mètres) s’adapte à toutes les configurations, et le déclenchement automatique se fait par un flotteur réglable. De plus, une canule de maintien empêche l’entortillement et prévient ainsi de tout pincement du flexible. Enfin, le câble d’alimentation muni d’une prise électrique mesure 10 m de long.

Légère et robuste, la pompe SANISUB Steel 50 qui équipe le kit permet d’évacuer les eaux usées (granulométrie 10 mm) à un débit de 9 m3 par heure avec une hauteur de relevage allant jusqu’à 7 m. Pesant 13 kg et affichant un indice de protection IP 68, la SANISUB Steel Kit d’Urgence dispose d’un refroidissement moteur optimal et accepte les eaux avec des températures jusqu’à 75° C sur une courte période. Elle se destine à des applications domestiques, industrielles ou agricoles (pompage de caves, garages, regards d’eaux pluviales).

SANISUB ZPK : la solution polyvalente et ultra-résistante

Submersible et portative, la pompe SANISUB ZPK est à la fois légère et ultra-résistante aux chocs et à la corrosion grâce à sa structure en polypropylène haute qualité. Disponible en 2 modèles (30A et 40A) selon sa puissance (300 W et 850 W), la SANISUB ZPK assure un relevage jusqu’à 7,5 m ou 10 m de haut, avec un déclenchement automatiquement grâce au flotteur (de série).

Fiabilité et sécurité à l’honneur aussi puisque SANISUB ZPK est munie d’une double étanchéité par garniture mécanique et joint. Résistante à des eaux claires et grises de granulométrie (de 10 à 30 mm pour ZPK 30 A ou ZPK 40 A) et des températures jusqu’à 90° C sur une courte période, cette solution SFA s’avère idéale pour la plupart des drainages d’urgence d’eaux claires ayant inondées caves, garages et regards d’eaux pluviales, mais aussi pour le pompage des eaux grises domestiques (sans matières fécales) comme les douches, machines à laver, lavabos...

SANISUB S-ZPK : pour les situations extrêmes

SFA a décliné la pompe SANISUB ZPK dans une version adaptée au pompage des eaux chargées en sels (teneur maximum en sels 15 %) ou agressives issus de systèmes d’adoucissement d’eau par exemple ou contenant des condensats. Ainsi est née la SANISUB S-ZPK, pompe portative, dotée d’une garniture mécanique en carbure de silicium de haute qualité, d’un boîtier et d’un carter moteur en acier inoxydable.

Précisons aussi que la SANISUB S-ZPK et ses deux versions 30 A et 40 A (respectivement 4,5 et 6,5 kg) peuvent évacuer des eaux de saumures d’adoucisseurs et d’eaux agressives ou salines (teneur en sel de maximum 15 %) et qu’elles disposent, de série, d’un déclenchement automatique par flotteur.

SANISUB 400 ou le « plug-and-play » pour les grandes profondeurs

Dotée d’un clapet anti-retour et d’une enveloppe de refroidissement, la pompe SANISUB 400, en polyéthylène, revendique une capacité d’immersion allant jusqu’à 7,5 m pour évacuer des eaux avec granulométrie jusqu’à 10 mm. Compacte, portable et légère (4,1 kg), elle se destine au drainage de caves, puisards, puits et pièces de vie. Aussitôt branchée (câble de raccordement de 10 m avec prise), elle se met en route toute seule et s’arrête seule grâce à son bras de déclenchement intégré

