Saunier Duval vous donne rendez-vous sur Interclima : Hall 3, Allée F, Stand 090 et à l’extérieur !

L’occasion pour la marque de vous inviter gratuitement à découvrir ou redécouvrir ses produits dédiés au chauffage, à la climatisation et à la production d’eau chaude sanitaire... en statique mais également en fonctionnement ! Au programme : Gaz verts, RE2020, pompes à chaleur fabriquées en France, services de connectivité...

Du lundi 3 au jeudi 6 octobre.

Paris - Porte de Versailles.

Stand Saunier Duval - Hall 3, allée F, stand 090 et à l’extérieur direction Hall 3 après la rotonde proche du premier Travelator (présence de notre PAC Mobile : véhicule présentant nos pompes à chaleur dont certaines en fonctionnement).

Les équipes vous attendent avec impatience sur le stand pour vous accueillir sur 3 pôles :

→ La Gamme Fit®, les chaudières murales gaz à condensation du N°1 des ventes en France

Sur Interclima

En tant que leader du marché, Saunier Duval a à cœur de vous faire découvrir ses produits à l’aide d’animations surprenantes : l'une autour des gaz verts, l'autre autour de la largeur et profondeur de nos gammes. L’occasion également pour la marque de vous présenter les deux derniers modèles qui viendront prochainement finir de compléter la gamme : ThemaFast Condens et ThemaFast H-Condens.



En général

Pensées à la fois pour l'installateur et le particulier, les chaudières Fit® apportent une solution adaptée quelque soit la configuration et les besoins : conduit individuel horizontal (C13) ou vertical (C33), conduit individuel en rénovation de cheminée existante B23p / C93 ou encore en conduit collectif 3CEp (nouveauté) ; chauffage seul, mini-accumulation, accumulation dynamique… Elles allient performances, design et technologies innovantes.



Marque tricolore, Saunier Duval fabrique ses chaudières à condensation au sein de son usine nantaise.



→ Les pompes à chaleur

Sur Interclima

Saunier Duval vous propose une gamme de pompes à chaleur fabriquées en France sur son site de Nantes (aujourd’hui le plus grand site de fabrication d'unités extérieures de PAC avec plus de 100 000 unités prévues en 2023 !), simplifiée pour l’installation et la maintenance (composants intégrés dans la colonne hydraulique, interface avec assistant pas à pas...), silencieuse... et vue à la télévision avec le fameux duo d’ingénieurs Arnaud et Florian !



En général

Les pompes à chaleur Saunier Duval sont conçues et pensées pour s’adapter à tous les projets.

technologie monobloc ou split

moyenne (GeniaSet Split & GeniaAir Split ou GeniaAir & GeniaSet, et prochainement GeniaSet Tek & GeniaAir Tek) à haute température (GeniaSet Max & GeniaAir Max)

(GeniaSet Split & GeniaAir Split ou GeniaAir & GeniaSet, et prochainement GeniaSet Tek & GeniaAir Tek) (GeniaSet Max & GeniaAir Max) simple (chauffage et rafraîchissement avec possibilité d’eau chaude sanitaire déportée) ou double service (chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire intégrée)

(chauffage et rafraîchissement avec possibilité d’eau chaude sanitaire déportée) (chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire intégrée) en association avec une chaudière (mixte ou chauffage seul, neuve ou existante) pour la création d’un système hybride

(mixte ou chauffage seul, neuve ou existante) pour la création d’un système hybride en association avec un régulateur et une passerelle de connectivité pour une pompe à chaleur connectée : pilotage à distance via smartphone, comptabilité avec les assistants vocaux et Apple Home Kit, suivi à distance pour le professionnel via un outil dédié

Le tout dans le plus grand silence de fonctionnement, avec des unités extérieures particulièrement optimisées sur le plan acoustique.



Saunier Duval invente les pompes à chaleur que les français veulent !



→ Les services de connectivité

Sur Interclima

Saunier Duval vous invite à découvrir MiGo Xpert, son service de suivi à distance de parc de générateurs connectés dédiés aux professionnels et MiGo Link (en option) la passerelle de connectivité aux nombreuses possibilités :

MiGo Link : application mobile pour le pilotage du générateur à distance pour le particulier

pour le pour le particulier Compatibilité avec Apple Home Kit ou assistants vocaux Google Home et Amazon Alexa

Installation Clic Express : installation, raccordement eBus et alimentation 24V directement sous la chaudière

En général

Saunier Duval offre une large gamme de régulations et de services de connectivité pour s’adapter à tous les besoins :

Régulateurs connectables MiSet (idéal en appartement avec 1 zone de chauffage) et MiPro Sense (idéal en maison, jusqu’à 3 zones de chauffage) avec la passerelle de connectivité MiGo Link (en option)

(idéal en appartement avec 1 zone de chauffage) et (idéal en maison, jusqu’à 3 zones de chauffage) avec la passerelle de connectivité MiGo Link (en option) Régulateur connecté MiGo Select (idéal pour le logement connecté avec 1 zone de chauffage)

(idéal pour le logement connecté avec 1 zone de chauffage) Services pour le professionnel : outil de suivi du parc de générateurs connectés (maintenance préventive) et comptabilité Apple Home Kit pour une mise en service sans identifiants Wi-Fi via iPhone

Services pour le particulier : pilotage du générateur à distance via un smartphone (programmation de plage horaires, mode vacances etc.), comptabilité avec les assistants vocaux

Rendez-vous sur Interclima :



