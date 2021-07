"La dynamique d'un réseau, à l'écoute de ses concessionnaires"



Ayant une âme d’indépendant, j’ai cédé à la tentation du réseau AUTAA, car tout de suite, j’ai senti une compréhension à la vie d’entreprise et à nos problèmes journaliers.



De plus, à tout moment, nous savons que nous pouvons compter sur Mr AUTAA et ses animateurs pour nous appuyer dans les demandes de SAV, des produits référencés ou autre, ainsi on n’est plus seul.

"Un accompagnement dans le recrutement commercial et une réelle amélioration des conditions d'achat"



Le réseau AUTAA nous a apporté des prix que nous n’aurions jamais peu avoir uniquement sur notre potentiel.



De plus, il nous a apporté un nouveau produit exclusif :



« La Maison de Jardin » pour laquelle nous avons suivi une formation commerciale et technique, nous assurant dans le futur de faire la différence vis à vis de la concurrence.