TIM Composites habille les Tanneries du Puy-en-Velay

TIM Composites est fier d’avoir habillé la façade de 1925 m² en aluminium composite teinte rouille - Natural Copper 434 rappelant le tannage et la couleur du cuir. Les pignons sont valorisés par une double façade en Alucobond ajourée avec une trame régulière jouant sur les effets cuivrés et se prolongeant sur la rive cintrée de la toiture sur plus de 150 mètres de longueur. L’habillage plein et perforé fait référence au grain de la peau et la dentelle du Velay.