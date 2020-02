La dalle PVC écologique

Préserver les ressources naturelles de notre environnement fait partie des engagements de TLM ! A travers la gamme Traficfloor Eco+®, TLM assure la fabrication de ses dalles avec 100% de matériaux recyclés post-production de source contrôlée et fiable ! Les dalles Pvc Traficfloor Eco+® sont également non nocives pour la santé avec un taux d'émission de COV très faible (notation A+). L'écologie est à vos pieds avec les dalles PVC Traficfloor Eco+® !

Résistante face à des environnements exigeants

Les environnements industriels sont contraints à différents types de trafic roulant souvent des plus extrêmes. Les sols industriels sont donc fortement sollicités au quotidien, les dalles Traficfloor ECO+® s'adaptent aisément à ce type de contrainte puisqu'elles peuvent supporter un trafic piétonnier extrême et un trafic roulant intense (transpalettes et chariots élévateurs).

Facile d'entretien grâce au traitement de surface Stainproof® :

Le traitement de surface Stainproof® est une innovation mondiale et exclusive à TLM ! Ce vernis de protection facilite le nettoyage et augmente sa durabilité dans le temps. L'idéal pour des sols qui s'encrassent facilement comme dans les environnements industriels.

Caractéristiques Produit

Finition : Grainée - Finition de surface R10

Dimensions : 50 x 50 cm - 4 dalles / m²

Epaisseur : 5 mm

Poids 5 mm : 1,70 kg / dalle (6,80 kg/m²)

Sol isolant thermique et phonique

Pour en savoir plus, trouver une solution adaptée à votre projet et consulter les derniers catalogues de l’entreprise, déposez une demande de devis et de documentation et obtenez rapidement une réponse.