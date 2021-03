Aalborg : Leader des solutions de gestion de données machines dédiées au secteur des équipements de construction, Trackunit lance Trackunit Kin. Cette innovation permet une connectivité sans faille et la localisation de tous les équipements de chantier non motorisés. La nouvelle balise exploite et étend le réseau maillé de Trackunit disponible dans le monde entier et qui offre déjà le plus grand réseau de dispositifs de localisation du secteur de la construction.

Trackunit Kin permet de connecter et de localiser tous les biens et équipements de chantier grâce à une seule application

Kin permet de localiser un emplacement facilement en un seul click, avec une configuration de moins d’1 minute

Il utilise le réseau maillé étendu de Trackunit pour localiser et trouver des équipements d'un chantier à l'autre, “voire” au-delà

Kin élimine les interruptions d’activité importantes et coûteuses dues à la recherche d’équipements égarés ou volés. Objectif : augmenter la productivité.

Miniature et doté d’une technologie de pointe, Kin peut équiper le petit matériel de chantier … une première !

Robuste et durable, pour un fonctionnement fiable et sans entretien durant près de 5 ans

« Pour la première fois dans l'histoire de la construction, Kin permet de baliser et connecter toutes les machines et tous les équipements sur chantier, de les localiser et de les gérer à l'aide d'une seule application facile à utiliser. Kin est une solution révolutionnaire, qui constitue un grand pas vers l'élimination des interruptions d’activité sur les chantiers de construction. », déclare Soeren Brogaard, Président de Trackunit.



Conforme à la dernière norme Bluetooth 5.2, Kin est conçu pour se connecter au réseau d'appareils installés par Trackunit RAW (TU600) via l'application Trackunit Go installée sur les appareils mobiles des utilisateurs finaux. Chaque balise connectée étend l'opérabilité et la portée du système de suivi complet, en tirant parti des milliers d'appareils TU600 déjà installés sur les chantiers et dans les magasins d'équipement du monde entier.



Kin contribue par ailleurs à la productivité sur les chantiers. Plusieurs études conduites sur le secteur de la construction démontrent que le personnel de chantier perd beaucoup de temps à la recherche d’équipements perdus ou volés. En outre, jusqu'à un tiers de l'ensemble des achats annuels d'outils résulte directement de vols ou de pertes, avec la récupération de seulement un cinquième des équipements perdus.

Lutter contre la perte et le vol des accessoires de machines et de petits équipements

En utilisant la plateforme IoT basée sur le cloud de Trackunit, conçue spécifiquement pour la construction, équipementiers, sociétés de location, gestionnaires de flotte, contremaîtres, opérateurs et utilisateurs disposent désormais d'une plateforme de données offrant des renseignements utiles et en temps réel sur les équipements et accessoires. Les utilisateurs de Kin pourront localiser rapidement et facilement, puis identifier avec précision leurs accessoires et leurs outils.



Kin permettra une mise en oeuvre progressive des fonctionnalités, parmi lesquelles :

Trouver son matériel - Utiliser l'application mobile n'importe où sur les sites ou dans le dépôt pour localiser un équipement

Indicateur LED – Identifier un matériel spécifique dans une réserve en activant la LED sur la balise

Appariement – Effectuer un suivi de l'utilisation des accessoires et outils de machines – y compris un appariement correct entre accessoires et machines

Baliser - Suivre - Terminer

Trackunit Kin est simple à installer, à connecter et il est prêt à l’emploi en moins d’une minute. Le nouveau matériel offre un dispositif compact (53mm x 35 mm) et robuste qui peut être fixé sur n'importe quel équipement de petite, moyenne ou grande taille. Il surpasse les normes industrielles PP66K et IP69K garantissant une bonne résistance aux UV et un boîtier ignifuge.



Le dispositif Kin satisfait aux dernières normes et offre un éventail de fonctionnalités incluant :

Bluetooth 5.2 – Dispositif Bluetooth SoC ultra faible puissance haut de gamme assurant jusqu’à 400 m de détection de ligne de visée

Activation, installation et intégration des balises en quelques secondes, à l’aide d’un appareil mobile, pour une expérience sans heurts

Batterie – Auto-alimenté avec une pile au lithium, Kin offre une utilisation fiable jusqu'à 5 ans dans des conditions normales de fonctionnement

Identification précise – Localisation de votre équipement grâce à des témoins LED visibles

Utilisation et analyse – Détection de mouvement, de vibration et d’activité par capteurs intégrés de faible puissance (mises à jour du micrologiciel en 2021).

Stimuler la transformation numérique dans le secteur de la construction

La technologie continue de mettre en évidence les possibilités offertes au secteur de la construction pour lutter contre les pertes et les vols d’équipements de chantiers, réduire les coûts de remplacement, fournir une analyse précise des stocks et augmenter la productivité des projets. Aujourd'hui, la collecte de données et les analyses sont en mesure de fournir des informations sur l'utilisation des machines, les services et les cycles de vie. Des arguments de poids pour améliorer la productivité et la performance des entreprises, ainsi que la rentabilité des projets de construction.

