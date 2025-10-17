ConnexionS'abonner
Fermer
TRACKUNIT - Batiweb

TRACKUNIT

40/42 Avenue Georges Pompidou
69003 LYON
France
Site web de la marque

Depuis 2003, Trackunit se spécialise dans la conception, le développement et la production de systèmes de gestion de flotte.

L’ensemble de nos activités de développement de solutions s’effectue à notre siège dans le nord du Danemark.

Aujourd'hui, Trackunit est le n°1 mondial des solutions de gestion de flotte et opère depuis huit sites à l’échelle internationale.

Bousculer l’ordre établi au sein du secteur de la construction. La télématique nous permet de détecter et de recueillir une quantité phénoménale de données.

Trackunit ne se limite pas à vouloir offrir les meilleures solutions télématiques du marché. Nous entendons aussi bousculer l’ordre établi en créant des services qui relient l’écosystème tout entier de la construction. Des services qui changeront l’avenir de la construction.

Dans tout ce que nous faisons, nous plaçons la barre de manière à répondre aux besoins que nos clients ignorent encore. Cela exige beaucoup de tout le monde au sein de l’entreprise. Parce que nous ne nous bornons pas à créer de nouveaux services, des mises à jour intelligentes et du matériel plus efficace. Nous inventons une nouvelle manière de construire, et cela demande bien plus que d’excellents développeurs.

Predict est une division au sein de laquelle tout semble possible. Une division où personne ne demande « quoi », « quand » et « comment » mais seulement « et si... ». C’est dans cette perspective que nous créons de nouveaux services, des mises à jour judicieuses et des appareils plus intelligents, qui repoussent les limites du possible en matière de construction – aujourd’hui et demain. Predict est le lieu où se rencontrent nos collaborateurs les plus chevronnés pour façonner l'avenir de la construction.

Le savoir-faire de Trackunit en matière de service :

  • Trackunit go : toute votre flotte à portée de doigt.
  • Trackunit on : relie l’homme et la machine.
  • Trackunit manager : vue d’ensemble compète, surveillance et priorités.

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.