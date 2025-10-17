Depuis 2003, Trackunit se spécialise dans la conception, le développement et la production de systèmes de gestion de flotte.



L’ensemble de nos activités de développement de solutions s’effectue à notre siège dans le nord du Danemark.



Aujourd'hui, Trackunit est le n°1 mondial des solutions de gestion de flotte et opère depuis huit sites à l’échelle internationale.



Bousculer l’ordre établi au sein du secteur de la construction. La télématique nous permet de détecter et de recueillir une quantité phénoménale de données.



Trackunit ne se limite pas à vouloir offrir les meilleures solutions télématiques du marché. Nous entendons aussi bousculer l’ordre établi en créant des services qui relient l’écosystème tout entier de la construction. Des services qui changeront l’avenir de la construction.



Dans tout ce que nous faisons, nous plaçons la barre de manière à répondre aux besoins que nos clients ignorent encore. Cela exige beaucoup de tout le monde au sein de l’entreprise. Parce que nous ne nous bornons pas à créer de nouveaux services, des mises à jour intelligentes et du matériel plus efficace. Nous inventons une nouvelle manière de construire, et cela demande bien plus que d’excellents développeurs.



Predict est une division au sein de laquelle tout semble possible. Une division où personne ne demande « quoi », « quand » et « comment » mais seulement « et si... ». C’est dans cette perspective que nous créons de nouveaux services, des mises à jour judicieuses et des appareils plus intelligents, qui repoussent les limites du possible en matière de construction – aujourd’hui et demain. Predict est le lieu où se rencontrent nos collaborateurs les plus chevronnés pour façonner l'avenir de la construction.



Le savoir-faire de Trackunit en matière de service :

Trackunit go : toute votre flotte à portée de doigt.

Trackunit on : relie l’homme et la machine.

Trackunit manager : vue d’ensemble compète, surveillance et priorités.