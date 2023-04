L’histoire de WEASCOM est née d’une aventure humaine et pour être très précis de collègue. C’est pour palier à un souci en interne au sein de notre entreprise PARTN-ER « Entreprise Electricité Courant Fort & Faible » que nous nous sommes lancés « Emmanuel et Anthony » dans cette drôle d’épopée.



En effet nous rencontrions jusqu’à la naissance de notre application plusieurs soucis récurrents. Comment récupérer toutes les feuilles d’heures, comment rendre lisible les feuilles établies « à l’arrache » dans la cabane de chantier, comment savoir sur quel chantier les heures sont affectées lorsque cette dernière est mal remplie…. Et là nous énumérons les soucis de feuilles remplies ou presque ! Tous les mois nous étions confrontés aux feuilles d’heures oubliées, perdues…. Bref la galère pour faire simple.



Une fois tout décrypté, trié et récupéré… c’était au tour de notre collègue RH de saisir les heures afin de les dispatcher affaire par affaire. Sauf que comme vous tous, nous avions toujours plus urgent que de pointer ces feuilles 'un appel d’offre à rendre, un dossier administratif léger à rendre'. Lorsque tous les voyants étaient enfin passés au vert, il fallait 3 journées à notre collaboratrice pour rendre cela exploitable.



Autant dire que nous étions bien souvent incapables d’établir une analytique sérieuse.



Il aura fallu une petite année pour mettre en place en interne une application de pointage en ligne. Nous avons eu un franc succès auprès de nos équipes qui ont adoptées facilement ce nouvel outil mis à leur disposition. Et que dire de notre encadrement « conducteurs de travaux et chargés d’affaires » qui en quelques secondes sont à même de savoir précisément combien d’heures ont été réalisées sur leurs projets… un pied total !



Tout le monde adhère à chaque niveau de l’entreprise.