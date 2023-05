King Matériaux dévoile sa nouvelle application VeriPro

L’entreprise King Matériaux a développé une nouvelle application entièrement dédiée et réservée aux professionnels du bâtiment. Intitulée VeriPro, cette dernière est gratuite et vise à mettre en relation tout l’écosystème économique du secteur du BTP.

L’entreprise King Matériaux, créée en 2017 par Fabrice et Cyril Bardet, s’est mise en tête de renouveler les échanges entre professionnels du secteur du BTP. Pour ce faire, les deux frères ont développé l’application VeriPro, une plateforme sociale réservée au monde du bâtiment.

« Depuis la création de notre entreprise, au plus proche des professionnels du secteur BTP et professionnels affinitaires, nous mesurons comme il est essentiel de faciliter les relations entre eux, et de créer des liens solides leur permettant d’échanger plus rapidement, sur des sujets qui leur sont chers. VeriPro est la réponse adaptée à leurs besoins et attentes quotidiens. Nous sommes persuadés qu’il s’agit d’une réponse d’avenir qui modelera les futurs formats des intéractions entre professionnels », expliquent Cyril et Fabrice Bardet.

Répondre aux multiples enjeux du secteur du BTP

Cette application trouve son origine dans la volonté des deux frères de trouver des réponses aux nombreuses difficultés que connaît le secteur actuellement. Les pénuries, qu’elles soient matérielles ou humaines, et la montée des prix des énergies fragilisent la confiance des professionnels. C’est pour remédier à tous ces maux que King Matériaux a développé VeriPro.

L’application permet notamment à son utilisateur de bénéficier d’un panel de fournisseurs sur une seule et même plateforme, de trouver de la main d’œuvre qualifiée via les agences d’intérim BTP, ou encore de consommer le plus localement possible, grâce à son système de géolocalisation.

King Matériaux, entreprise spécialisée dans les matériaux de construction, objets décoratifs et produits d’aménagement extérieur, souhaite faire de son application VeriPro un allié au quotidien des professionnels du bâtiment.

L’application est dors et déjà disponible en version bêta sur Apple et Android.

Jérémy Leduc

Photo de une : © AdobeStock