Bon démarrage de la REP pour Valobat, qui continue de développer son offre

La Responsabilité Élargie du Producteur (REP) est opérationnelle depuis le 1er mai. De nombreuses entreprises ont pu adhérer à l’un des quatre éco-organismes agréés, afin d’avoir une gestion optimale de leurs déchets de chantier. L’éco-organisme Valobat dresse le bilan de ces 6 derniers mois, et présente les outils qui vont être mis en place pour simplifier la vie des metteurs sur le marché.

Depuis le 1er mai, des points de collecte ouvrent progressivement dans toute la France, pour une reprise sans frais des déchets triés des entreprises du BTP. L’éco-organisme Valobat, auquel 3800 entreprises ont adhéré, s’apprête à étendre son offre vers la reprise directe sur les chantiers, dans les entrepôts des entreprises du bâtiment. À terme, les déchetteries publiques vont également être concernées.

Valobat compte aujourd’hui 52 collaborateurs répartis dans tout le pays, qui rassemblent à eux tous des compétences du monde du bâtiment et de la gestion des déchets. L’éco-organisme est gouverné par 50 actionnaires, que ce soit des industriels, des distributeurs et des organisations professionnelles.

Plus de la moitié des metteurs sur le marché ont adhéré à Valobat

Les metteurs sur le marché qui ont adhéré à l’éco-organisme sont pluriels, et toutes les familles de produits sont couvertes. Les 3 800 adhérents représentent 54 % des metteurs sur le marché en France, soit 32 milliards d’euros de chiffre d’affaires PMCB par an. Toutes les typologies de producteurs sont également représentées, à savoir 60 % de fabricants, 30 % de distributeurs, 9 % d’importateurs et 1 % de place de marché.

Ce sont les « petits » metteurs sur le marché qui représentent la plus grosse part des adhérents de Valobat. En effet, ces derniers, dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions d’euros, représentent 64 % des adhérents.

Valobat a également adapté son offre, afin que chaque détenteur de déchets issus des chantiers puisse trouver la solution la plus adaptée à ses projets et besoins.

Pour moins de 50 mètres cube de déchets, l’entreprise de travaux apporte les déchets dans un point de reprise du type distributeur, déchetterie professionnelle ou publique, qui les prend directement en charge, sans frais. Les entreprises qui le souhaitent peuvent également massifier leurs déchets sur leurs propres entrepôts, et bénéficier d’une reprise sans frais, à condition que le tri soit fait.

Pour les chantiers produisant plus de 50 mètres cubes de déchets issus de PMCB, la collecte des déchets triés s’effectue sur le chantier directement par un opérateur. Les déchets sont acheminés vers une plateforme de massification et un centre de tri, puis envoyés vers un exutoire de recyclage.

ValoDépôt, l’application pour les metteurs sur le marché

Afin de simplifier davantage la tâche des metteurs sur le marché, Valobat a développé l’application ValoDépôts. Dédiée à la reprise des déchets PMCB, elle permet notamment de localiser le point de reprise le plus proche et adapté aux déchets, et de préparer le dépôt en amont de sa venue pour gagner du temps une fois sur place.

L’application gratuite permet aussi d’estimer le volume ou le poids de déchets à déposer dans un point de collecte. Il est aussi possible d’accéder à un guide de tri en cas de doute sur le flux relatif au déchet. L’utilisateur peut également réserver un créneau d’accueil dans le point de collecte de son choix et télécharger le bordereau de preuve de dépôt.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Jérémy Leduc