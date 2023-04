Une façade électroniquement élégante

Symbiose, l’usine électronique 4.0

Entourée d’un écosystème d’experts industriels reconnus, la nouvelle usine a trouvé sa force dans ancrage territorial local au sein des Pays de la Loire puisqu’elle est basée à Beaupréau, à seulement quelques kilomètres de l’ancien bâtiment situé dans les Mauges.



Le projet reposait sur 3 piliers majeurs : innovation industrielle, innovation durable et responsable, innovation sociale.

Une façade singulière

Sur cette réalisation d’envergure, TIM Composites a réalisé l’étude et la transformation des panneaux composites LARSON® FR Anodic Brushed Glossy habillant la nouvelle usine Symbiose.



La façade a été pensée de manière à rappeler l’expertise de LACROIX en matière de système électronique industriel. Le travail de perforation évoque notamment les composants électroniques assemblés par l’entreprise et permet de créer un jeu de contrastes et de textures en façade. Ce façonnage a été possible en découpant les motifs souhaités par usinage. Afin d’ajouter plus de mouvement à l’architecture, le bandeau acrotère ainsi que l’arche à l’entrée du bâtiment ont été cintrés.



Le choix de l’aluminium composite a permis de donner à l’architecture une allure contemporaine reflétant la volonté du groupe d’être une unité industrielle 4.0 en France par l’innovation.

