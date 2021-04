Pour bien préparer la rénovation d’une façade, il est indispensable d’analyser la nature et l’état du support pour identifier les interventions à prévoir et les enduits à utiliser. Cette phase de diagnostic est indispensable avant de commencer tous travaux d’enduisage ou de mise en peinture. Elle permet de vérifier l’état du mur et surtout d’identifier les pathologies à traiter obligatoirement avant d’enduire. C’est la condition indispensable pour obtenir des finitions optimales et un résultat durable.

Préparation des supports : Traiter les pathologies les plus courantes

La présence d’humidité sur les supports de maçonnerie est un problème rencontré très régulièrement sur les chantiers. Cela peut provenir d’un phénomène de condensation, d’infiltrations ou encore de remontées capillaires. Cette humidité peut provoquer des dégâts et engendrer une détérioration du bâti. Il faut donc pouvoir la bloquer tout en laissant respirer le support. C’est la fonction de l’enduit TOUPRET HUMI-BLOCK, qui peut être appliqué en soubassement de façade, dans une cave ou encore un vide sanitaire.

Autre pathologie courante nécessitant un traitement spécifique : les fissures non structurales. En façade, elles peuvent être rebouchées avec un enduit souple et fibré comme FIBACRYL® qui permet d’assurer une bonne cohésion au support et donc une bonne durabilité de la réparation.

Une gamme complète d’enduits extérieurs pour tous types de supports

Les enduits de la gamme extérieure TOUPRET sont adaptés à l’exécution de travaux sur supports de maçonneries brutes ou humides ou sur des suppots secs même bloqués.

Sur les supports de maçonneries brutes ou humides

L’enduit extérieur TOUPRELITH® est particulièrement indiqué pour les réparations de façade sur maçonnerie brute ou supports humides. Enduit en poudre facile à sculpter, il permet de réparer les appuis de fenêtres et les angles abîmés ou de reconstituer une corniche sans coffrage. Cet enduit est recouvrable par tous types d’enduits extérieurs et peintures.

Pour reproduire l’aspect d’origine d’une façade sur supports de maçonnerie bruts ou humides, choisissez plutôt l’enduit GRANIREX®. Cet enduit extérieur en poudre permet en effet 3 niveaux de finition : brut ou frotassé pour un aspect texturé, et resserré pour une finition lisse. Enrichi en fibre, il est apprécié pour sa très grande dureté de surface et son excellente adhérence, même sur fonds bruts et humides.

Les enduits extérieurs de TOUPRET sont parfaitement adaptés pour l’exécution des travaux de préparation sur supports secs ou sur maçonneries brutes ou humides, ils peuvent être utilisés pour des opérations de rebouchage, de réparation, de bouche bullage, de ragréage ou de surfaçage.

Sur les supports secs même bloqués

Pour des travaux de réparation et de rebouchage

Pour gagner du temps sur les chantiers, TOUPRET vous propose l’enduit extérieur MUR EX® permettant une mise en peinture rapide en moins de 24 h. Il peut être utilisé pour reboucher des trous ou fissures de toutes tailles, ou encore réparer des angles et corniches sans coffrage. Cet enduit en poudre offre une très bonne adhérence sur tous supports, et une dureté extrême après application.

Enduit de rebouchage polyvalent, l’enduit extérieur FIBAREX® permet, quant à lui, de reboucher les trous et traiter les fissures sur les supports neufs et rénovés, qu’ils soient bruts ou peints. Fibré et ponçable, il permet de réparer facilement les angles cassés et d’effectuer des ragréages localisés avec une finition lisse.

Pour une application manuelle ou mécanisée sur de grandes surfaces

L’enduit extérieur EGALISS® FAÇADE Pâte est adapté aux supports bruts ou peints et convient à toutes les surfaces, même bloquées. Grâce à sa formule « prêt à l’emploi » et son mode d’application manuelle ou à l’airless, il permet de gagner du temps sur les chantiers de rénovation. En seulement deux passes, le support peut être rendu uniforme avec une finition lisse de couleur blanc crème. Cet enduit « allégé » et flexible se caractérise par une très grande durabilité dans le temps et une excellente résistance à la microfissuration.

Son équivalent EGALISS® FAÇADE Poudre présente également une excellente adhérence sur tous types de supports. Idéal pour les opérations de ragréage et surfaçage, il a été conçu pour une application manuelle ou avec une machine à projeter. Très garnissant, il est particulièrement confortable à utiliser sur les chantiers grâce à son temps d’utilisation de 6 heures, avec un resserrage possible dès 15 minutes.

Pour compléter son offre extérieure, TOUPRET propose également des enduits pour rénover tous types de menuiseries, pour enduire des supports souples ou carrelés.