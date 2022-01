Une nouvelle pente jusqu'à 2,08 % pour le panneau IKO ENERTHERM ALU TAP

Quand la toiture terrasse joue un rôle central à l'heure des changements climatiques. À l’écoute des besoins terrain des professionnels et du confort de vie, IKO Insulations fait évoluer sa gamme de panneaux d’isolation thermique à pente intégrée IKO enertherm ALU TAP avec une pente allant jusqu’à 2,08 %.

Dédiée aux toitures terrasses en bois, béton et tôles d’acier nervurées des maisons individuelles et Etablissements Recevant du Public, cette solution favorise l’écoulement des eaux pluviales et contribue ainsi à éviter les stagnations d’eaux, la prolifération d’insectes nuisibles et la formation de mauvaises herbes.



La création de la pente s’effectue via l’isolant, plus mince et léger, plus rapide et plus facile à mettre en oeuvre par rapport à une dalle en forme de pente. Une valeur ajoutée pour l’étancheur. IKO enertherm ALU TAP se compose de panneaux pentés pouvant être superposés à un panneau support plan, permettant ainsi de répondre aux exigences de performances thermiques les plus élevées. Il affiche une valeur lambda de 0,022 W/(m.K).

Une réponse aux changements climatiques

La pente à 2,08 % du panneau IKO enertherm ALU TAP facilite l’écoulement vers les gouttières. La hausse des températures génère des migrations d’espèces d’insectes tels que les moustiques-tigres vers l’hémisphère nord. Ces nuisibles, attirés par l’eau stagnante, font des toitures terrasses leur lieu de reproduction idéal. La mise en place d’un support en pente permet de réduire leur prolifération. L’eau devenant une denrée rare, certains maîtres d’ouvrage font le choix d’installer un récupérateur d’eaux de pluie : une solution engagée pour la planète, économe et compatible avec le panneau IKO enertherm ALU TAP.

175 KPA : une toiture terrasse "énergétique"

Avec sa haute résistance à la compression élevée de 175 kPa (soit 17,5 tonnes/m²), le panneau IKO enertherm ALU TAP permet d’utiliser la toiture terrasse comme une véritable surface énergétique pouvant accueillir des installations telles que des panneaux photovoltaïques ou des chauffe-eau solaires.

Le [+] service : le plan de calepinage

Dans sa démarche d’accompagnement pour faciliter le quotidien des professionnels, IKO Insulations propose un outil en ligne gratuit pour demander un plan de calepinage détaillé : Demande de plan de calepinage | IKO enertherm.

Un gain de temps et de gestion tant pour l’étancheur que pour le négoce de distribution !

Le principe est simple et rapide : il suffit de renseigner le questionnaire avec :