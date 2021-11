VEKA SPECTRAL : Modernité, Qualité, Design

Découvrez la finition couleur exclusive VEKA SPECTRAL. Cette nouvelle technologie de coloration ultra-résistante se différencie par son aspect ultramat à l’élégance unique et par son toucher velours inédit. Désormais disponible pour TOUTES les menuiseries extérieures !

VEKA SPECTRAL est née d’un procédé exclusif qui allie laquage et plaxage. La conjugaison de ces deux techniques éprouvées offre une stabilité exceptionnelle des couleurs avec des teintes préservées au fil du temps.

La qualité de sa surface permet de résister autant aux rayures et à l’abrasion qu’aux UV et aux intempéries.

Elle offre ainsi une grande durabilité aux variations de température et d’humidité et répond pleinement aux exigences des menuiseries extérieures.

C’est pour cela que VEKA a collaboré avec de nombreux partenaires fabricants !

VEKA SPECTRAL est maintenant disponible pour toutes les menuiseries extérieures : portes, portes de garages, tapées, moulures, petits bois, cornières, panneaux de remplissage, volets roulants, plaques, capots…



VEKA SPECTRAL fait donc rimer innovation et savoir-faire technique avec élégance.

Découvrez la galerie virtuelle « SPECTRAL » sur notre site pour découvrir tout sur la finition qui transforme une fenêtre en objet d’Art !



Découvrez les 10 teintes phares de l’architecture moderne dans le nuancier sublimées grâce à un aspect ultramat absolu, novateur et exclusif.

Cette finition de surface est particulièrement peu salissante. Pas la moindre trace de doigts. Les fenêtres se nettoient aisément avec un simple chiffon humide.

Pour en savoir plus exit_to_app