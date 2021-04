La particularité des pompes est que vous ne les remarquez jamais vraiment jusqu'au jour où elles cessent de fonctionner. Plus une pompe est performante et plus les effets néfastes d’un dysfonctionnement seront élevés. La puissance de la pompe est adaptée à la taille du bâtiment dans lequel elle est utilisée. La question est donc : comment concilier performances de haut niveau, efficacité maximale et fiabilité opérationnelle constante ? La réponse : la Wilo-Yonos GIGA-N !

Dans les hôtels, par exemple, les systèmes de climatisation et de chauffage sont poussés à leur maximum et fonctionnent presque en continu selon la saison et le lieu. En fonctionnement normal, c'est-à-dire sans aucune difficulté, le travail acharné des pompes de cette taille passe généralement inaperçu. Dans les hôtels, cependant, un dysfonctionnement ou, pire encore, une panne est susceptible d’avoir un effet immédiat, sur le niveau de confort des clients. La fiabilité opérationnelle est essentielle - et cela est assurée par la Wilo-Yonos GIGA-N car elle est conçue pour un fonctionnement en continu.

Pompe normalisée polyvalente

Les revêtements par cataphorèse de tous les composants en fonte assurent une forte résistance à la corrosion et une longévité maximale grâce aux roulements à billes sans entretien avec lubrification à vie.



La Wilo-Yonos GIGA-N peut être utilisée presque n'importe où, pour toutes les applications de chauffage, ventilation et climatisation. La Wilo-Yonos GIGA-N est la pompe polyvalente à haut rendement énergétique, parfaite pour les applications de génie climatique dans les bâtiments pour lesquels de grands volumes d'eau doivent être déplacés à des hauteurs manométriques élevées mais aussi pour les applications dans l'irrigation, la technique du bâtiment, l'industrie générale, les centrales électriques, etc. De DN 32 à DN 150, les Wilo-Yonos GIGA-N couvrent des débits allant jusqu'à 520 m3/h et des hauteurs de refoulement allant jusqu'à 70 m pour des puissances de 5.5 kW à 22 kW.

Sa polyvalence est garantie et sa maintenance est facilitée grâce à l’utilisation de moteurs IE4, de sa large plage de température de -20 à + 140 °C, ainsi qu’à sa conception normalisée selon la norme EN 733 et à l'utilisation de composants standard.



L’entretien est aisé grâce à l'accouplement démontable simple et rapide de type « back pull-out » (démontage par l'arrière) sans démonter le moteur ou le corps de pompe. Outre les dimensions standards et la conception facile à entretenir, sa mise en service est simple grâce à la technologie du bouton vert éprouvée.

Fiabilité et économie d'énergie

Les coûts énergétiques représentent une part importante des coûts d'exploitation de fonctionnement si les pompes doivent fonctionner en continu. Vous avez donc besoin d'une solution à la fois fiable et économe en énergie. Les moteurs IE4 innovants et efficaces utilisés par la Wilo-Yonos GIGA-N, associés à une commande automatique qui s'adapte indépendamment aux besoins respectifs de chauffage, garantissent une efficacité énergétique maximale. Combinées à la génération de convertisseurs Wilo, établie depuis longtemps sur le marché, les exigences anticipées de la future directive ErP peuvent déjà être mises en œuvre aujourd'hui.

WILO, preferred solution partner

Lors du développement de produits chez Wilo, nous ne pensons pas en termes de composants individuels, mais en tant que « Preferred Solution Partner » - afin d’apporter une solution globale à nos clients. Electronique, moteurs et hydraulique mais nous nous plaçons aussi du point de vue de l'utilisateur. Nous nous concentrons sur une installation et une mise en service faciles, une maintenance simple, ainsi que sur des offres de services adaptées à notre cible. Avec le pack WiloCare complet et sans souci, la pompe peut être connectée, à l'automatisation du bâtiment via le module IF en option, ce qui lui permet d'être surveillée et optimisée à distance.