Si des progrès sont visibles à l'échelle des nations sur la performance énergétique des bâtiments, les différences entre les Etats membres sont encore bien trop importantes, révèle une étude publiée ce jeudi par le think tank Buildings Performance Institute Europe (BPIE). D'où la nécessité de définir une réglementation claire au niveau européen afin d'aider les Etats à rénover leurs bâtiments et rendre leur parc plus performant. Détails et analyse.