«Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme». A partir de cette fameuse constatation scientifique, un chercheur américain a mis au point la première « pile biologique » capable de récupérer, de stocker et de convertir en électricité l’énergie d’un métabolisme humain au repos.

La caractéristique de la matière est l'inertie, en dépit du fait qu'elle représente une énorme condensation d'énergie intra-atomique. Invisible et jusque là insaisissable autrement qu'au travers des mesures médicales (électrocardiogramme, encéphalogramme…) cette énergie n'est pas utilisable. Ainsi, hors de ses périodes d'activité, l'être humain au repos et mieux encore, endormi, constitue une véritable petite " centrale " énergétique.

Fort de ce constat, Michael Maëlstrom, chercheur au laboratoire de biotechnologie du prestigieux MIT de Los Angeles, s'est posée la problématique de la récupération de l'énergie dégagée par les simples fonctions métaboliques. Pour cela il a mis au point un système de " pile alternative " qui n'est autre qu'un transformateur d'énergie, à l'image d'un radiateur ou un d'alternateur.

Un radiateur transforme de l'énergie en chaleur, (ou l'inverse) un alternateur transforme un mouvement en électricité. La bio-pile du chercheur américain transforme l'énergie du métabolisme et sa chaleur en électricité. Michael Maëlstrom donne ainsi naissance, avec son système, à une véritable énergie alternative, naturelle et abondante, désormais facile à extraire et à emmagasiner.

Testée et enfin mise au point, la Bio-Pile est déjà diffusée aux Etats-Unis par Ron Electronic inc. Elle sera bientôt commercialisée en Europe par la société Ziemmer, spécialiste des énergies propres (éolienne, géothermique et solaire). Celle-ci a payé très cher l'exclusivité d'exploitation du chercheur américain. Mais le pari devrait, si l'on en croit le succès américain, être rapidement gagné.

Le modèle commercialisé ressemble à une bouillotte. Il faut simplement dormir avec lui après avoir relié son corps à l'aide d'une série de dix capteurs autocollants, les points de contact étant le torse, la plante des pieds, le centre des omoplates et les lobes des oreilles. La bio-pile emmagasine alors l'énergie du corps et la redresse en un courant alternatif de 220/240 wolts pour 100 à 500 watt à chaque alimentation avant de la restituer aux appareils domestiques choisis ou au chauffage électrique.

Lors de l'étude du système, en phase expérimentale, plus de mille personnes ont ainsi fait fonctionner tous les types d'appareils ménagers, de la machine à laver le linge au téléviseur en passant par les radiateurs électriques et les climatiseurs. Le sommet de l'expérience fut atteint le 18 décembre à Cheyenne City ou un dortoir de 12 hommes et 14 femmes a permis à une vaste scierie industrielle de fonctionner pendant quinze nuits.

Pour optimiser l'expérience, nombre de dormeurs avaient préalablement consommé une solide quantité de somnifères. Préalablement, pour optimiser les résultats, des films divers avaient été projetés aux dormeurs. Les mesures ont ainsi démontré que les meilleurs générateurs d'énergie étaient les dormeurs ayant visionné un film érotique avant de s'endormir, immédiatement suivi de ceux ayant vu des documentaires animaliers. Les plus mauvais étant ceux qui, pendant une heure, avaient suivi un discours de Georges Bush et les cours de la bourse de Wall Street sur CNN ainsi que ceux victimes d'apnée du sommeil, lequels étaient à l'origine de saute de tension sur le réseau.

Quelques effets secondaires sans importance, comme l'apparition de plaques bleues ou vertes sur certaines paupières furent cependant relevés. Néanmoins, Forte de cette magnifique découverte et de sa mise en œuvre, la société Zimmer met donc dès à présent en vente les première Bio-piles en Europe. Les trois mille premiers acquéreurs auront en outre droit également à un film érotique gracieux mettant en vedette la célèbre Olga de la Volga, afin d'accéder dès la première utilisation aux meilleurs performances énergétiques.

Déjà diffusées en Angleterre, les "Bio piles" seront disponibles en juin en France au sein d'un réseau de distributeurs agréés (grandes surfaces de bricolage et négociants du BTP). Trois formules sont ainsi proposées: un kit individuel avec alimentation pour deux radiateurs et un appareil ménager, un kit famille de 3 et 6 appareils avec alimentations multiples et un système complet pour équiper une résidence ou un appartement de 3 à 7 pièces dont les alimentations seront intégrées au sol et reliées au réseau électrique. Dans cette version, les bio-piles seront accessibles d'origine à partir des lits, des canapés, des fauteuils, des tabourets de cuisines et même des sièges des toilettes.

Fort de son succès, Michael Maëlstrom met aujourd'hui la dernière main à un appareillage Bio-piles destiné cette fois à récupérer l'énergie des animaux. Quatre cent vaches d'une exploitation agricole texane fournissent actuellement l'électricité aux 800 habitants de la petite ville de Tramp's city. Seul problème, leur lait est devenu impropre à la consommation, certaines perdent leurs cornes tandis que d'autres prennent elles aussi une curieuse teinte bleue qui rappelle étrangement la publicité d'une célèbre marque de chocolat suisse.