Depuis que l’Homme est Homme, des questions sans réponse hantent son esprit et torturent son sommeil. Inlassablement, Il s’interroge sur le pourquoi du comment des choses. La « Minute du BTP » nous révèle enfin une vraie question existentielle ayant attrait à notre activité de construction. Car même dans ce milieu un peu viril, et donc peu enclin à la réflexion introspective, il existe un vrai questionnement !!!

Dans chaque métier, dans chaque secteur d'activité, l'expérience ne répond pas toujours à certains mystères. Pour exemple : les éleveurs resteront peut-être à jamais ignorants quant au sujet du premier œuf ou de la première poule? Les météorologues continueront à creuser le secret du battement des ailes du papillon qui provoque un tsunami au Japon? Les ethnologues planchent encore et encore sur l'incompatibilité des caractères de l'homme et la femme malgré des millénaires de cohabitation? Les informaticiens seront jusqu'à la fin perplexes devant l'incompréhensible réalité des fichiers mis à la corbeille : mais où sont ils donc passés après? Et enfin, malgré ma très grande expérience et de longues études approfondies sur le sujet : pourquoi n'y a t-il jamais ma taille au moment des soldes?

Après de longues recherches, de périlleuses interviews (je me souviens encore de cette scène mémorable : moi avec un casque jaune, mes escarpins tout boueux, mon dictaphone d'une main et un parapluie de l'autre, essayant de poser des questions intelligentes, malgré mes mèches blondes fraîchement faites, à un chef de chantier pressé et peu commode), nous avons fait la synthèse des interrogations de notre secteur et nous en avons conclu que seul le mystère de la grue était un sujet latent dans le monde du bâtiment.

Bon sang, mais c'est bien sûr !!! Il faut une grue pour monter une grue : alors… quelle a été la toute première des grues ? Est-ce que celle-ci avait un nombril ? Je vous assure que c'est le genre de question auquel on ne pensait pas du tout jusqu'alors, et quand, par inadvertance ou mesquinerie de la part d'une de vos connaissances, elle pointe le bout de son nez, c'est à en passer des nuits blanches, roulé-boulé dans sa couverture, tournant encore et encore, réveillant compagnes ou compagnons, intoxiqués par des somnifères ou autres plantes homéopathiques, gavés de tisanes relaxantes, pour finir en position du lotus avec les mains en l'air, chakras ouverts dans l'espoir insensé que ce tourment de votre esprit cessera de bourdonner à l'intérieur.

Grâce à la Minute, vous ne subirez pas ce sort (Hip ! Hip ! Hip ! Nous !!!). Nous avons enquêté, fait le tour des spécialistes, scientifiques et historiens et nous pouvons dors et déjà vous apporter sur un plateau la réponse à ce mystère. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut croire que toutes les questions ont une solution. Vous pensiez, en travaillant pour un secteur aussi rationnel et terre à terre que le BTP, être à l'abri d'interrogations ou autres réflexions intenses, mais nous vous avons prouvé le contraire. Et c'est sans cesse un renouvellement et une progression de nos métiers que de se questionner sur des sujets aussi importants que cette grue.

Que cet article vous ait plu ou non, ce serait vraiment sympa de voter pour lui quand même. Mon salaire ne suffira pas à payer le magnum de champagne que j'ai bêtement parié après une provocation totalement machiste de la " taupe " qui prétendait avoir le meilleur sujet d'article. Même pas crédible sa clim', d'abord. (cf : lire article "Une révolution … Un climatiseur réversible bromure/gingembre …")

Au fait, au sujet de la réponse que vous attendiez tous et pour laquelle vous avez du lire entièrement mon délire fiévreux et douteux qui mérite que l'on se penche médicalement sur mon cas. La réponse est simple et ne méritait pas plusieurs séances de psy : c'est un égyptien, en pagne, qui travaillait sur le chantier des pyramides et qui a eu l'idée de faire une petite tour avec des poutres, d'y installer une poulie au bout pour tirer de plus grosses charges et qui a, par ce geste, révolutionné tout un secteur.