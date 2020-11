Pour cette édition hebdomadaire de la semaine du 1er avril, nous avons battu le ban et l’arrière ban de ceux qui dans la pénombre et l’anonymat d’Internet, travaillent pour vous. Nous les avons lancés sur les routes de France à la découverte des produits de demain. Nous avons bravé les méandres de la pensée philosophique pour les obliger à se poser les vrais questions qui bouleverseront votre quotidien …

Nous avons voulu changer pour une fois, ou plutôt, car j’en assume l’entière responsabilité, j’ai décidé de commencer par un édito à visage découvert… et puis, comme il en incombe à ma responsabilité de Directrice de la Publication, je souhaitais vous mettre en garde … tout ceci est factice…

L’abus d’alcool et autres substances a beau être fortement déconseillé (voir interdit*) dans l’enceinte de nos bureaux, l’ensemble de ces articles a été écrit tard le soir, où durant cette magnifique semaine de soleil, dehors à la terrasse d’un café … et là, les lois étant différentes, je ne sais pas pourquoi, les effets ont été surprenants !

Dans les grands bouleversements comportementaux liés à l’arrivée des NTIC dans nos foyers ou nos bureaux, un et non des moindres, est la disparition des blagues de fin de soirée. En effet, fini le cauchemar de l’hôtesse de maison (amplifié pour peu qu’elle soit blonde), qui entre la poire et le fromage avait droit systématiquement à des blagues plus ou moins politiquement correctes … Génial, les blagues maintenant, nous les avons en avant première sur nos mails… et ainsi, à nos soirées, il est beaucoup plus fashion de dire « tu as eu la dernière de Luc ? » que de raconter ladite blague…

Bien sur, cela peut effectivement créer une gène entre ceux qui sont ou ne sont pas sur la mailing list du Luc en question… (je vous rassure, j’y suis) … mais si un convive a le malheur de répondre « Non »; Il a tendance à passer pour un idiot, et plutôt que de la raconter et de mettre mal à l’aise votre hôtesse, vous avez maintenant la possibilité de prouver que vous êtes sur cette fameuse Mailing list en assurant grandiose que « demain, je te la re-route »

L’internaute confirmé que vous êtes, a sûrement déjà remarqué que selon l’expéditeur de votre mail, vous connaissez déjà à peu près son contenu, voir sa teneur … Ainsi si vous recevez d’un inconnu un mail, avec un message de type « hi ! » ne cherchez pas, c’est un virus (dans ce cas, une règle de base «on ne parle pas à un inconnu !). De même si votre directeur financier vous écrit sibyllin « document joint », je vous rassure tout de suite, il s’agit de vos résultats face à vos prévisions… Il y a même certains expéditeurs dont nous souhaiterions ne plus faire partie de la mailing list ( ex : le trésor public … les vendeurs de Viagra .. et ne me faites pas croire que vous n’en avez jamais reçu des pubs de ce genre !!!)

La minute du BTP a donc décidé de vous surprendre ! en changeant vos habitudes et bouleversant vos acquis ! Nous avons donc décidé que cette semaine nous ne serions ni insolents, ni sérieux. Et tous, Marie, Aurélie, Laura, Luc, Patrick, Marc, La taupe, et moi-même, avons passé une superbe semaine grâce à vous, afin de préparer ce numéro spécial … En espérant que vous prendrez autant de plaisir à lire ces délires que nous à les écrire… N’hésitez à voter pour l’article qui vous aura fait le plus rire. L’enjeu est pour nous important ! et les résultats vous seront communiqués.