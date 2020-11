Amis des plantes vertes n’ayant pas la main verte, une solution s’offre à vous !!!!!! Vous allez pouvoir jouir d’un magnifique jardin d’hiver grâce à l’innovation technique du « parquet-bambou à bambous ». Enfin une ambiance tropicale réussie à 100% sans même vous soucier de son entretien.

C'est la rencontre heureuse de deux hommes qui a permis une telle révolution scientifique pour le secteur du bâtiment. L'association des savoirs de Mr Laplante, chercheur de renom en botanique et de Mr Dubois, expert en menuiserie-ébenisterie a donné le jour à ce produit incroyable !

Etroitement lié à tous les aspects du quotidien, notamment en Asie, le bambou fait partie intégrante de la vie et de la culture. Prodiguant abri, chaleur, musique et vêtements, cette graminée (herbe) intervient dans de très nombreux usages. Le bambou, de part sa structure, présente de nombreux avantages : grande vitesse de croissance, régénération et utilisations totales, il est depuis longtemps connu par les menuisiers et est fort apprécié.

Mais il présente également des spécificités qui en font une plante ornementale d'exception !!! La note exotique qu'il apporte au jardin, la persistance de son feuillage; le bambou permet "d'habiller" brillamment certains jardins un peu tristes en hiver. Son rôle de brise-vent : le bambou comme le roseau "plie et ne rompt pas", la très large gamme des espèces permet aux paysagistes en jouant sur les formes, les tailles, les couleurs, de créer des effets très intéressants, sa facilité d'entretien, etc.

Mrs Dubois et Laplante ont alors eu l'idée ingénieuse d'allier le parquet en bambou au bambou décoratif. La fabrication de deux couches de parquet en bambou incorpore entre celles-ci du terreau multi engrais permettant la bonne pousse des bambous pour une dizaine d'année. La couche supérieure de parquet-bambou est perforée, laissant s'épanouir des tiges de bambous dans votre salon. Vous n'avez plus qu'à choisir entre: à côté de la baie vitrée, près de la télé ou de chaque côté du canapé !

De plus, par un accès discret au mur, une ponction est effectuée sur le système d'eau courante domestique afin de pouvoir humidifier les plantes (cela dit, le bambou est rustique et un litre d'eau par mois suffit amplement). Des capteurs d'humidité autorégulent la qualité du terreau, dès lors, vous n'avez rien à faire !!! C'est beau et ça le reste ! Vous pouvez partir sereinement en vacances sans vous préoccuper de vos bambous !

Enfin : le must du must : un procédé ultra moderne permet un réchauffement du parquet pour une ambiance plus tropicale !