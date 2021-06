Construction de logements : les chiffres renouent avec leurs niveaux d'avant-crise

Le ministère de la Transition écologique a publié ce mardi les chiffres de la construction de mars à mai 2021, et le bilan est plutôt rassurant. Sur les trois derniers mois, les indicateurs sont positifs, avec +2,3 % pour les permis de construire et +7,7 % pour les mises en chantier. Comparé avec la même période de 2019 (soit avant la crise sanitaire), on enregistre +1,5 % pour les permis de construire et +5,9 % pour les mises en chantier.

De mars à mai 2021, les chiffres de la construction s'améliorent comparé aux trois mois précédents, avec +2,3 % pour les permis de construire et +7,7 % pour les mises en chantier. Dans le détail, les logements individuels autorisés ont augmenté de +5,9 %, mais les logements collectifs ou en résidence ont légèrement diminué de -0,5 %. Côté mises en chantier, la tendance s'inverse : les logements collectifs et en résidence commencés ont bondi de +11,7 %, tandis que la progression est plus modeste pour les logements individuels, avec seulement +2,1 %. Sur les douze derniers mois, les chiffres sont rassurants, avec +1,3 % pour les permis de construire comparé aux douze mois précédents (soit 5 300 logements autorisés en plus), et même de +9,6 % pour les mises en chantier (soit 34 300 logements commencés supplémentaires). Cette période a notamment bénéficé au logement individuel, avec +10,1 % pour les logements individuels autorisés, et +8,6 % pour les logements individuels commencés. 2019, une meilleure base comparative Le ministère souligne toutefois que ces hausses sont à relativiser car la période de comparaison inclut le tout premier confinement, durant lequel l'activité de la construction a totalement été stoppée pendant plusieurs semaines. La comparaison avec les douze mois précédant la crise sanitaire (de mars 2019 à février 2020) est donc plus représentative. A partir de cette base, on enregistre une baisse de -1,7 % pour les permis de construire. Mais le bilan reste positif pour les mises en chantier, avec une hausse de +5,4 %. De mars à mai 2021, les permis de construire enregistrent +1,5 % par rapport à la même période de 2019, et les mises en chantier, +5,9 %. Avec ces comparaisons, on voit que les chiffres se rapprochent donc de leurs niveaux d'avant-crise. Claire Lemonnier Photo de une : Adobe Stock

Redacteur