Deny Fontaine présent à Expoprotection et au salon des Maires et des collectivités locales

Dény Fontaine, filiale du Groupe Sécuridev, conçoit et fabrique des gammes complètes de matériels et de systèmes permettant d'assurer le contrôle physique des accès et la bonne circulation des flux humains autorisés. EXPOPROTECTION / FEU 2004, 20ème Salon de la Protection et de la Sécurité, 6ème Salon de la Lutte contre le Feu et du Secours, et le SALON des MAIRES et des COLLECTIVITÉS LOCALES, rendez-vous incontournable des élus et des décideurs territoriaux, seront l'occasion pour Dény Fontaine d'aller à la rencontre des utilisateurs et de présenter son savoir-faire.

OPTIMA 16 Cette UGCIS (Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours) est compacte et simple d'installation. Elle se distingue par son ergonomie et sa convivialité pour la gestion individuelle ou globale de seize D.A.S. (Dispositifs Actionnés de Sécurité) sur un seul bus. DENYTRONIC La sécurisation et la hiérarchisation de l'organigramme mécanique complété par un niveau de sécurisation de contrôle électronique. Ce passe électronique ouvre tous les cylindres mécaniques pour lesquels il est autorisé mais également ceux qui sont équipés du système Denytronic. Y200® Nouveau concept de l'organigramme Dény Fontaine, le Y200® est un système mécanique de contrôle des accès associé à un service en ligne sur www.denyfontaine.com pour une sécurité garantie et un véritable confort d'utilisation. Fruit d'un savoir-faire tout simplement inégalé, la gamme Y200® est une nouvelle réponse à un besoin d'organisation des accès. La gamme COMPACT Au design sobre et contemporain, la gamme Compact se compose de lecteurs autonomes de badges magnétiques ou à puces haute performance, en version bouton ou béquille. Les lecteurs de la gamme Compact se distinguent par leur qualité de lecture irréprochable grâce à un encodage motorisé et électronique de lecture haute fiabilité. S2000 Installé sur le réseau ETHERNET existant ou sur un réseau dédié, le S2000, système de sécurité intégré, permet de gérer 8 activités différentes : le contrôle des accès, le contrôle de sécurité, la gestion des parkings, la gestion des rondes, la gestion des visiteurs, la personnalisation des badges, la vidéo numérique et la protection des biens. PROX 1000 : Ce produit est un système de contrôle d'accès autonome, fonctionnant sans logiciel, et permettant de pouvoir gérer deux portes, grâce à une technologie de badges de proximité. AFORA A l'esthétique intemporelle, cette antipanique réversible et modulaire répond aux nouvelles exigences du monde du bâtiment. Certifiée NFQE et conforme à la norme européenne EN1125, l'AFORA existe en 1, 2 ou 3 points, en standard et en version coupe feu.

