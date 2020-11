Tous les métiers du groupe Bouygues sont amenés à innover pour mettre au point des produits et des processus plus respectueux de l'environnement, plus utiles et offrant plus de sécurité et de confort au consommateur final. L'innovation fait partie des valeurs clés qui constituent la culture du groupe Bouygues. Soucieux d'intégrer toujours mieux leurs réalisations et leurs activités dans le cadre de vie, les métiers du Groupe organisent progressivement leurs stratégies et leurs actions environnementales.

Dans le cadre des accords de Kyoto signés en 1997 limitant les gaz à effet de serre, la France a mis en place la RT 2000 (Réglementation Thermique) pour réduire les demandes et les besoins en énergie des bâtiments.

Devançant ces exigences, Bouygues Construction a élaboré des solutions qui permettent de limiter les déperditions d'énergie dans les zones sensibles, appelées ponts thermiques (jonctions entre un mur de façade et une dalle, balcons, loggias, baies vitrées, etc.). Protégées par des brevets et développées en partenariat avec EDF et le concours de trois industriels (BPB-Placo, Knauf et Rockwool), ces solutions permettent de réduire de 70% les déperditions par les ponts thermiques sur les rives de dalle et de 60% sur les balcons, tout en conservant d'excellentes qualités d'isolation thermique, acoustique et de résistance au feu.

En 2003, Bouygues Immobilier a inauguré la première des 75 maisons équipées de dispositifs écologiques innovants qu'elle construit à Roissy-en-Brie (77). Ces maisons sont dotées d'un réservoir de récupération des eaux pluviales pour l'arrosage des jardins. Certaines disposeront d'un chauffe-eau utilisant l'énergie solaire. Le surcoût initial de ces installations sera amorti en sept ans, les habitants réalisant in fine des économies sur leur consommation énergétique. Il s'agit pour Bouygues Immobilier du premier projet de maisons individuelles comportant un volet environnemental. Pour les bureaux, le promoteur a déjà innové en mettant en œuvre dans le cadre de la construction du siège de la Cnam à Paris le principe de la façade active, qui permet une isolation thermique et acoustique grâce à la circulation de l'air dans une double paroi vitrée sur les façades.

Dans le domaine des eaux usées, le problème du traitement et de la valorisation des boues va devenir une contrainte forte pour les collectivités. Saur a donc mis au point plusieurs procédés permettant soit la diminution du volume des boues, soit la passivation des résidus ultimes, soit la réduction des émissions de CO2. Pour les stations de tailles modestes, Saur développe la valorisation des boues par compostage avec des déchets verts et le séchage solaire des boues, procédé qui sera utilisé pour les stations de Thuit-Signol et La Couture-Boussey (Eure).

Un système d'alerte en continu sur la qualité de l'eau grâce à la détection de pathogène par l'ADN est en cours de mise au point. Les efforts de recherche portent aussi sur :

le Lipolift pour le traitement des graisses ou l'Aqua RM pour le traitement des eaux usées par membranes

le Rhizodor qui utilise les végétaux et micro-organismes comme moyen de traitement.

Depuis plusieurs années, l'environnement constitue également pour Colas l'une des orientations majeures de la R&D, avec la mise au point de produits et substances non polluants, de produits recyclés ou de techniques permettant des économies d'énergie, et notamment :

La suppression des produits polluants et leur remplacement par des matériaux de nouvelle génération. La filiale Résipoly Chrysor a élaboré Resithan Park et Park UV, des peintures et vernis sans solvant, applicables en intérieur et en extérieur sur asphaltes, bétons et enrobés bitumineux. Leur objectif environnemental est de diminuer l'émission de composants organiques volatils.

La valorisation des déchets par introduction de poudrette de caoutchouc provenant de pneus usagés (Colsoft) ou par incorporation de déchets de verre dans un enrobé réfléchissant (Scintiflex).

Le développement des techniques et produits à froid (enrobés ou liants, Colasmac, Compomac) et du procédé Joint Actif, beaucoup moins consommateurs d'énergie.

Le recyclage des chaussées par la réduction de la consommation de nouveaux matériaux : le procédé Thermocol, avec un équipement composé d'un train de cinq à six machines, permet en chauffant la chaussée en place et en ajoutant bitume, liants, fibres et granulats, de rénover autoroutes, rocades ou pistes d'aéroports, en recyclant 100% de la chaussée existante.

Dans le cadre de la diversification des sources d'énergie utilisées, Bouygues Telecom mène une veille sur de nouveaux projets de type éolien-photovoltaïque, c'est-à-dire fondés sur la conversion de l'énergie générée par le vent ou le soleil en énergie électrique, pour déterminer la solution alternative ou combinée la plus adaptée à l'alimentation de certaines antennes-relais.