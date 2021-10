Eldo(Travo.fr) se transforme et ambitionne de se développer en Europe

Hugo et Jean-Bernard Melet, cofondateurs de EldoTravo.fr disent au revoir à leur ancien nom. Ces derniers ont opté pour « Eldo », un nom « moins long et moins français » et ainsi « interprétable à l’international ». Un rebranding qui met en avant l'expansion européenne de la start-up et l'accélération de leur offre SaaS.

Afin d’offrir le meilleur à leurs partenaires et utilisateurs, la start-up Eldo, anciennement EldoTravo.fr, fait une rentrée sur les chapeaux de roues : nouveau nom, nouveau logo, nouvelle interface, nouvelle solution… Une décision qui fait sens puisque ses fondateurs, Hugo et Jean-Bernard Melet, préparent leur expansion européenne. Leur objectif : asseoir leur position d’éditeur de logiciels pour les pros et les marques du BTP.

Conquérir l’Europe

Les deux frères ont décidé d'opter pour « Eldo », un nom moins long et « moins français » et donc « duplicable et interprétable à l’international ». Collaborant avec plus de 50 industriels et marques, nationales et internationales, et présent en Belgique ainsi qu’en Suisse, la start-up ambitionne d’ici 2022 de conquérir l’Europe. Car sur le continent européen, les travaux de rénovation résidentiels représentent plus de 5 000 marques et 3,4 millions d’entreprises. Ainsi, avec son rebranding, Eldo envisage également d’élargir son offre et d’étendre sa plateforme marketing SaaS (Software As A Service).

« Nous avons constaté, depuis le Covid, une augmentation de 100 % des demandes sur notre site et via les 1 500 fiches Google my Business qui sont gérées via notre solution SaaS. Sur le 1er semestre 2021, il y a eu plus de 9 millions de recherches de professionnels supplémentaires », explique Jean-Bernard Melet, CEO d’Eldo. « Les professionnels ne doivent plus seulement se satisfaire de la qualité des travaux, mais aussi être hyper réactif et qualitatif sur l’expérience client », ajoute-t-il.

88 % des utilisateurs se fient aux avis clients d'Eldo

Depuis 2016, Eldo accompagne les professionnels et marques, nationales ou internationales (Somfy, Schneider Electric, Ariston...), du secteur du BTP, dans la digitalisation de leur communication et gestion commerciale. Avec plus de 100 000 avis et photos de particuliers, ils sont plus de 88 % à se fier aux avis clients en ligne lorsqu’ils recherchent des professionnels pour leurs travaux.

« Je ne pensais pas que le partenariat prendrait si vite et si fort. Eldo était une toute petite boite, c’est aujourd'hui notre meilleur partenariat communication et d'aide à la vente », témoigne Pascale Anselme, responsable marketing communication chez Profils Systèmes.

Pour rappel, Eldo fait partie du consortium Batigital, qui propose un accompagnement à la transition digitale des artisans et professionnels de l’amélioration de l’habitat.

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock