Thermor, 2ème marque sur le marché français des émetteurs électriques de chauffage et des appareils de production d'eau chaude sanitaire, s'enflamme:

son logo est re-stylisé et les gammes chauffage et chauffe-eau bénéficient de nombreuses innovations.

Lorsqu'en 1931, les frères Maure créent la compagnie THERMOR, à Orléans, ils sont essentiellement spécialisés dans les appareils électriques et l'électroménager. A cette époque, le logo se composent déjà d'une tête de dragon et de la marque.

A partir de 1939, ils fabriqueront les premiers convecteurs électriques en série et fusionneront en 1965, avec l'entreprise SAUTER*, créateur du principe de la cuve émaillé et spécialisé dans la fabrication de chauffe-eau électriques.

En 1984, les deux activités, électroménager et partie thermique, se séparent. La première rejoint Elco Brandt et la partie thermique, le groupe Atlantic. Pendant, 15 ans, la marque Thermor sera utilisée par les deux sociétés, mais seule Elco Brandt gardera la fameuse tête de dragon, jusqu'en 2000, date à laquelle la société cesse l'utilisation de la marque.

Sur la partie thermique, Thermor va cumuler durant prêt de 40 ans, innovations et d'inventions. Les dernières en date sont, en 2001, l'ASP, l'Anti Salissures Process, la solution contre la salissure sur vos murs. En 2002, le STI, le Système Thermique Intégral qui permet de disposer de l'équilibre thermique idéal entre chaleur douce, rayonnement et convection pour encore plus de conforts et d'économies. En 2003, le Duo Système, qui permet de diffuser une chaleur constante dans la salle de bains, même quand l'appareil est recouvert de serviettes, et sans surconsommation.

En 2004, la tête de dragon est de re-stylisé et la marque retrouve son emblème, symbole de dynamisme, de chaleur et de force. La société prouve son dynamisme par la création de nouveaux produits, système de programmation et en exclusivité, les premiers sèche serviette mixtes du marché, équipés d'une soufflerie et disposant d'un boîtier de commande à hauteur de main.

* c'est en 1915, que Frédéric SAUTER invente le premier chauffe-eau électrique à accumulation. Le nom "CUMULUS" est né