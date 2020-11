Le Groupe Forbo recherche un partenaire pour accompagner le développement de son activité revêtements de sol. Fort de ses trois activités : revêtements de sol, colles et bandes transporteuses, Forbo souhaite engager dans chacune d'elles une stratégie de croissance.

L'activité revêtements de sol a représenté en 2003 la moitié des ventes du groupe, soit 500 millions d'euros avec 2 500 personnes. Le profit opérationnel s'est élevé à 36 millions d'Euros. Leader mondial du linoléum, Forbo occupe globalement avec l'ensemble de ses marques et de ses produits une part de marché significative ou dominante dans de nombreux pays, en particulier en Europe de l'Ouest.

Toutefois, la recherche et le lancement de nouveaux produits, la modernisation constante des process sur les sites existants, le renforcement et l'extension géographique des réseaux et structures industriels, requièrent des ressources encore plus grandes, pour lesquelles Forbo juge nécessaire un accompagnement financier extérieur.

Les équipes Forbo revêtements de sol sont tout particulièrement enthousiastes pour relever le défi propre à ces nouveaux enjeux mondiaux et s'engagent à continuer à satisfaire pleinement les besoins des marchés Résidentiel et Bâtiment.

Pour toutes questions ou éclaircissements, contacter.

Alain REQUILLART - Forbo-Sarlino, Président , Tél : 03.26.77.30.13. - Fax : 03.26.07.43.48.

Email : direction-generale@forbo.com