L'OPPBTP annonce la publication de deux nouveaux « mémentos » dédiés aux équipements de protection individuelle (EPI) pour les métiers de la couverture et de l'étanchéité. Ces mémos illustrés reviennent sur les EPI nécessaires dans les principales situations de travail.

Alors que les couvreurs et étancheurs sont particulièrement exposés aux risques de chutes et d'accidents du travail, l 'OPPBTP propose aux entreprises spécialisées deux nouveaux mémos sur la bonne utilisation des EPI selon les tâches à réaliser, p our mieux sensibiliser les opérateurs et leurs encadrants.

Ces fiches illustrées, réalisées avec le soutien de la Chambre syndicale française de l'étanchéité et de l'Union des métiers du génie climatique, de la couverture et de la plomberie, rappellent les principaux EPI tels que le casque, les gants, les lunettes, les chaussures de sécurité, les protections respiratoires, les protections auditives, les genouillères, ou encore le harnais avec système d'arrêt de chute.

Des rappels pour les principales situations de travail

Une première partie de la fiche, davantage destinée aux opérateurs, se focalise sur les EPI nécessaires dans les neuf principales situations de travail (montage de protection collective et structures, travaux sur toiture à forte pente, pose de tuiles, approvisionnement de matériaux, manutention, tronçonnage, découpe d'isolants fibrés, soudage).

Tandis qu'une seconde partie aide les conducteurs de travaux et autres encadrants à choisir les meilleurs équipements et alerte sur les points de vigilance : critères de choix, normes et exigences, dates de péremption, remplacement en cas de choc ou d'usure, vérification annuelle, formation des utilisateurs...

Aperçu des différentes situations de travail abordées dans les deux fiches. Source : OPPBTP

Les deux mémos complets sont téléchargeables gratuitement sur le site de l'OPPBTP.

Claire Lemonnier