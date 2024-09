Petocask, l'appli qui sensibilise les apprentis du BTP aux risques professionnels

L'OPPBTP annonce le lancement son application mobile Petocask. Elle a pour vocation d'éduquer les jeunes apprentis, en leur faisant intégrer des notions de sécurité de manière ludique.

L’un des défis majeurs auxquels fait face l'OPPBTP est la sensibilisation des jeunes apprentis, souvent âgés de 15 ans, qui commencent leur formation en CAP BTP. Beaucoup d'entre eux n’ont pas encore acquis de connaissances théoriques ou pratiques sur les risques liés à leur futur métier, bien qu’ils puissent être exposés dès leur premier stage en entreprise. C’est pour pallier ce manque que Petocask a été créée.

L’objectif est simple : offrir un outil éducatif sous forme de jeu. Les joueurs doivent passer des niveaux en relevant des défis inspirés des situations réelles sur les chantiers, tout en intégrant des notions de prévention des risques, tels que les troubles musculo-squelettiques (TMS) et les chutes.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Horizon2025 de l'OPPBTP, qui met l'accent sur la prévention des risques dès l'entrée en formation.

Un jeu qui cache bien son jeu

Utilisant un style visuel inspiré du cartoon et un humour noir, l’application aborde les dangers du BTP de manière originale. Les mini-jeux placent les joueurs face à des tâches comme éviter des obstacles, choisir le bon équipement de protection ou apprendre à sécuriser des chantiers. Au fil du jeu, les joueurs construisent une « merveille », un grand projet qui symbolise leur progression dans la compréhension des règles de sécurité.

« Le défi était de transmettre des informations sans que le joueur ne ressente qu’il est en train d’apprendre, afin que seul l’aspect ludique soit perçu », précise Anne Clapier, chef de projet pour la formation initiale à l'OPPBTP.

Les tests utilisateurs ont donné des résultats encourageants. Sur les 600 jeunes apprentis ayant participé aux tests, plus de 80 % ont retenu les notions de sécurité apprises via Petocask. De plus, 85 % des enseignants interrogés ont estimé que ce jeu constituait un excellent moyen d’apprentissage des risques professionnels.

Pour accompagner le lancement officiel de l'application, l'OPPBTP prévoit une vaste campagne de communication, le but est de toucher un maximum de jeunes avant leur arrivée en entreprise.

Une saison 2 de Petocask est déjà en préparation, et permettra davantage la coopération entre joueurs, annonce l'organisme.

Marie Gérald

Photo de Une : OPPBTP