Risque chimique : Évaluez le risque chimique présent dans votre entreprise, tracez ses effets et voyez comment substituer les produits identifiés.



Documents de prévention : Accédez facilement aux documents de prévention de l'entreprise stockés de façon centralisée.



Plans de retrait amiante : Éditez simplement vos plans de retrait amiante et revenez sur l'outil en ligne pour les compléter ou les modifier.



Retrouvez les conseils et nos solutions terrain de l'OPPBTP, approuvées par des professionnels du BTP, pour améliorer la sécurité sur vos chantiers, dans vos ateliers et vos dépôts.



Les activités du BTP impliquent souvent l’utilisation de produits chimiques tels que des peintures, des solvants, des colles, des enduits, des résines, du produit noir, du ciment, du béton, des acide et bases, des huiles et des aérosols. Ceux-ci présentent des risques spécifiques dont il faut se prémunir.



Sur un chantier ou dans votre atelier, vous êtes souvent exposé à un environnement sonore élevé lié à des machines ou à des outils bruyants. Pour travailler en sécurité, de nombreuses solutions pratiques existent qui vous permettront de réduire ou de supprimer votre exposition au bruit.