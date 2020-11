Cette année, l’UNTEC organise conjointement au Salon de la Prescription, son 33ème Congrès National au Parc des Expositions de Toulouse, les 25, 26 et 27 mai 2005. Organisme représentatif de la profession d’Économiste de la Construction, l’UNTEC (Union Nationale des Économistes de la Construction et des Coordonnateurs) s’attache à apporter à la Maîtrise d’Ouvrage, aux Maîtres d’oeuvre et aux Entreprises une assistance globale ainsi que les meilleures garanties de performances et de qualité dans toutes les phases de la construction.

Depuis sa création en 1972, l’UNTEC a pour rôle d’apporter une réelle valeur ajoutée à l’expertise économique en amont et en aval du processus de construction. Grâce à la présence et à la réactivité de l’UNTEC, les économistes se révèlent, à l’heure actuelle, de grandes forces de proposition, élargissant leur offre au conseil essentiel et direct auprès de la Maîtrise d’Ouvrage et des prescripteurs. Le thème de ce nouveau Congrès : « Economistes de la Construction : Ingénierie et Conseil en Cadre de Vie » reflète parfaitement la volonté de l’UNTEC de développer ses interventions et de présenter l’économiste comme un acteur indispensable dans l’acte de construire.

Le Congrès National de l’UNTEC, carrefour du professionnalisme

Spécialistes de l’étude, de la gestion, de la programmation et de la sécurité du patrimoine bâti, les économistes disposent d’un savoir-faire pointu pour effectuer une analyse économique et pertinente de projets spécifiques. Avec le concours de l’OPQTECC*, chaque professionnel affilié à l’UNTEC reçoit une qualification liée à sa spécialité et est tenu de respecter un code de déontologie très strict pour offrir sur chantier la garantie d’une véritable maîtrise technique à ses clients. A vocation professionnelle et qualifiante, le 33ème Congrès National de l’UNTEC apparaît comme la rencontre-événement pour les émérites de la profession. Offrant la possibilité de découvrir l’UNTEC et ses opportunités professionnelles, ce congrès propose de nombreuses rencontres et interventions, dans le cadre du Salon de la Prescription.

Le Salon de la Prescription réunit 250 exposants, qui représentent les grands groupes industriels leaders sur le marché du Bâtiment et de la Construction. Cette manifestation, très appréciée et reconnue de la profession, génère chaque année une forte fréquentation. La nouvelle édition 2005 attend déjà près de 2 000 congressistes et visiteurs. Le succès du Salon de la Prescription tient avant tout à cette présence fidèle de partenaires de qualité, à la pertinence de son programme d’animation et à l’organisation de nombreux forums et ateliers, dans un espace entièrement dédié à des offres haut de gamme et faisant la part belle aux dernières innovations.

33ème Congrès National de l’UNTEC : trois jours de rencontres et d’échanges

Sous le signe de la communication, le 33ème Congrès National de l’UNTEC propose un programme riche d’activités, d’ateliers et de forums, au cours desquels seront abordées les principales problématiques de la profession dans un esprit de dialogue. L’entrée gratuite du Salon de la Prescription permet en outre de participer en toute liberté à ces rencontres, souvent fructueuses de partenariats de qualité.

Soucieux de répondre au mieux à toutes les demandes des professionnels et des journalistes, l’UNTEC prévoit d’animer, tout au long des trois jours du Congrès, un pôle information et permet l’accès à des réunions et séances de travail – telles que l’Assemblée Générale Ordinaire de l’UNTEC –, affichant clairement sa volonté d’ouverture. Autour des grands thèmes de la construction, actualisés en fonction des dernières normes européennes, se tiendront des ateliers et des forums tournés vers l’avenir du métier d’économiste en parallèle à l’évolution du marché.

L’UNTEC organise ainsi trois ateliers dont les intitulés - « Assurances », « Méthode et Informatique », « La nouvelle donne réglementaire et ses implications » - évoquent des préoccupations généralistes et contemporaines. Grâce au professionnalisme des intervenants de l’UNTEC mais aussi de l’Ascco International et de la Fédération du Béton, ces ateliers promettent de faire avancer la réflexion et de dégager de nouvelles solutions d’optimisation de l’acte de construire.

Une préoccupation majeure : la démarche HQE®

En complément des ateliers, quatre forums s’orientent vers la prérogative novatrice de l’économiste : le conseil en cadre de vie. Très attentif aux exigences montantes en matière de respect de l’environnement, l’UNTEC s’engage dans une véritable logique de développement durable. Destinés à sensibiliser les acteurs du marché sur ce point d’importance, les forums mettent l’accent sur la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale), dans laquelle s’inscrit le travail de l’économiste.

Offrant une forte valeur ajoutée à leur travail, les économistes se dirigent vers des choix de matériaux ou de procédés conformes à l’éthique environnementale. « Management de projet et qualité globale », « Valeur ajoutée du développement durable », « Impact du développement durable sur la gestion des chantiers » et « Solutions environnementales pour le bâtiment à travers la conception et l’utilisation des matériaux », les forums s’enrichissent des participations de l’Association HQE, de consultants environnementaux et de professionnels de la construction, du bâtiment et des municipalités régionales. A noter qu’à cette occasion, Philippe VIGNEU, Président de l’Ordre des Architectes de Midi-Pyrénées et premier fondateur d’un lycée HQE, participera au forum « Management de projet et qualité global ».

* OPQTECC : Organisme Professionnel Paritaire de Qualification Technique des Économistes et Coordonnateurs de la Construction.