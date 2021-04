CMesMat, e-commerce de bois et matériaux de qualité professionnelle, poursuit son développement territorial. Réalisant plus de 50 % de son activité en province, l’entreprise élargit désormais son maillage hexagonal avec l’ouverture de 60 nouveaux négoces, d’ici fin 2021, essentiellement dans le Grand Est, Sud-Ouest et Sud-est.

Lancée en 2016, CMesMAT, 1er négoce en ligne spécialisé en bois et matériaux, propose un concept simple : offrir aux professionnels plus de 300 000 références, que l’artisan ou le petit constructeur peut commander à tout moment en ligne, livrées par l’un des 1600 points de vente du réseau CMEM. La force de la plateforme réside également dans son catalogue de marques exclusivement françaises ou européennes.

« Nous sommes à la fois un apporteur d’affaires pour les adhérents CMEM et un facilitateur d’activité pour les clients professionnels », explique Souryan Augé, directeur général de CMesMat, et précise « nous disposons du plus grand stock de produits bois, gros-œuvre pour l’intérieur et l’extérieur, second-œuvre et menuiserie doublé par le plus grand maillage de négoces indépendants de France qui permet une réactivité que les GSB ne peuvent avoir. »

Un développement métropolitain

Après un fort démarrage de son activité en Île-de-France en raison de la configuration souvent urbaine des chantiers, CMesMat s’est peu à peu développé hors de cette zone. En effet, l’entreprise réalise dorénavant plus de 50% de son activité en province. « En 2020, nous avons ouvert de nombreux comptes, pour atteindre plus de 600 points de vente à ce jour, chez des négoces situés dans des zones où nous n’avions pas encore eu de demandes », confie le directeur général.

Pour 2021, CMesMat espère renforcer son offre de second-œuvre et ainsi, s’ouvrir à certains spécialistes pour des gammes de carrelage, par exemple. A cet effet, Souryan Augé explique « plus largement, nous voulons aussi poursuivre l’affinage de maillage territorial en impliquant toujours plus les adhérents CMEM dans ce business gagnant-gagnant. »

Il conclut « l’objectif est de ramener via notre plateforme toujours plus de petits professionnels vers une distribution de négoce car ils constituent aujourd’hui 30% de notre activité ».

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock.