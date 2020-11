Cette stratégie, dont le but est de réaliser des taux de croissance annuels à deux chiffres d’ici à 2006, est axée sur les neuf activités suivantes du marché chinois : l’équipement énergétique et industriel, la construction, le transport, l’information et les télécommunications, le domaine médical, l’électronique grand public, le développement des ressources et du bâtiment, les systèmes et matériaux automobiles ainsi que les composants et matériaux pour l’électronique de l’information et l’électronique grand public numérique.

Hitachi envisage de soutenir la Recherche et le développement, d’améliorer certains produits et de mettre en place d’autres actions destinées à se tailler une part plus importante du marché chinois. Hitachi prévoit un chiffre d’affaires de 7 milliards de dollars pour l’exercice 2006 en Chine, qui se terminera le 31 mars 2007. Il était de 4,5 milliards de dollars à l’issue de l’exercice 2003. La société envisage d’investir un milliard de dollars par an en Chine, un chiffre proche des niveaux actuels, mais elle espère optimiser l’investissement en améliorant l’utilisation des ressources de production et de gestion existantes. Dans le domaine de l’électronique grand public, la société Hitachi indique qu’elle envisage de lancer de nouveaux produits sur le marché chinois, notamment des téléviseurs à écran plasma et des projecteurs dotés d’écrans à cristaux liquides (LCD.) Son objectif est de devenir l’une des cinq premières sociétés d’électronique grand public du pays. Hitachi envisage également de renforcer le développement des composants et matériaux électroniques pour servir les clients chinois, notamment en matière de disques durs, de semi-conducteurs et de panneaux à cristaux liquides, principalement par l’intermédiaire des coentreprises existantes. Pour parfaire sa connaissance de la société chinoise, Hitachi annonce son intention de promouvoir le personnel sur place à des postes à responsabilité, ce qui est conforme à la stratégie de développement des ressources humaines d’Hitachi (Chine) Ltd. La société prévoit également de faire de son centre R&D chinois une entreprise indépendante et de développer l’embauche pour mettre sur pied une équipe de 1 000 chercheurs

