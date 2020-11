Le groupe français de matériaux de construction Lafarge a dégagé un bénéfice net en forte hausse au premier semestre 2004 à 376 millions d'euros, multiplié par 2,5, et a relevé sa prévision de résultat d'exploitation pour l'année, selon un communiqué jeudi 10. Le groupe table sur "une croissance du résultat d'exploitation courant supérieure à 10% pour l'année 2004", hors effets de change.

Lafarge tablait auparavant sur une "croissance soutenue" du résultat d'exploitation, soit +8%, selon une porte-parole du groupe. Le groupe avait dégagé un bénéfice de 148 millions d'euros au premier semestre 2003. "Nous relevons nos prévisions", a commenté M. Kasriel, directeur général du groupe Lafarge, lors d'une conférence téléphonique. Cette perspective tient compte de "la poursuite de la hausse des coûts de l'énergie, et du niveau d'activité élevé au second semestre de l'année dernière", a poursuivi M. Kasriel.

"Nous ne sommes pas une valeur pétrole", a aussi commenté le directeur général, en expliquant que Lafarge parvenait, grâce à sa stratégie, à "contenir très fortement" les effets de la hausse des prix du pétrole et du fret. S'agissant des coûts élevés du fret dus à l'importante demande chinoise, M. Kasriel a indiqué que cela constituait une "opportunité" pour un groupe comme Lafarge. "L'envolée des coûts du fret est un problème, mais c'est une opportunité pour nous qui sommes d'abord producteurs sur des marchés locaux", a-t-il affirmé.

Par ailleurs, Lafarge a dit ne pas avoir d'"inquiétude majeure" quant aux plans d'allocation des émissions de CO2. Au premier semestre, Lafarge a dégagé un bénéfice d'exploitation en hausse de 31% à 876 millions d'euros contre 670 millions d'euros. "Alors que le premier semestre 2003 avait été mauvais, nous avons retrouvé en 2004 des conditions climatiques plus normales et bénéficié d'une amélioration du secteur de la construction sur nombre de nos marchés", a déclaré Bernard Kasriel, cité par le communiqué. La répartition géographique "diversifiée" du groupe et la forte présence de Lafarge dans les marchés émergents d'Europe centrale et de l'Est et du bassin méditerranéen, d'Afrique et d'Asie "portent leurs fruits", a encore commenté le groupe.

La branche ciment a enregistré un résultat d'exploitation en hausse de 22% à 663 millions d'euros, en raison notamment du "redressement des prix aux Philippines et en Allemagne" et de la croissance vigoureuse enregistrée dans les pays émergents.

La branche granulats et béton a dégagé un bénéfice d'exploitation en hausse de 57% à 91 millions d'euros, avec une amélioration "marquée" en Amérique du Nord et en France.

La branche toiture a enregistré un bénéfice d'exploitation en hausse de 87% à 68 millions d'euros, "bénéficiant de fortes restructurations et de l'optimisation des coûts", a précisé le groupe.

La branche plâtre a également vu son bénéfice d'exploitation enregistrer une hausse de 92% à 74 millions d'euros, avec une forte amélioration de en Amérique du Nord.

Au premier semestre, Lafarge a réalise des acquisitions pour un montant de 291 millions d'euros, a-t-il encore précisé. Lafarge avait publié durant l'été un chiffre d'affaires en hausse de 7% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2004 à 6,794 milliards d'euros, contre 6,350 milliards d'euros un an plus tôt.

PARIS, 9 sept 2004 (AFP)