Depuis une trentaine d'années, l'ERP « Diapason » permet aux industriels de la menuiserie d'optimiser tout leur processus de production. Début 2019, le groupe Elcia a entrepris une refonte de l'interface pour la rendre encore plus simple, intuitive et moderne. Présentation de cette 16ème version.

Créé il y a plus de 30 ans par Isia - qui a depuis rejoint le groupe Elcia en 2016 - « Diapason » est un ERP (Entreprise Ressource Planning) spécialisé pour les industriels de la menuiserie, qui compte aujourd'hui 40 industriels équipés (parmi lesquels on retrouve Lapeyre, Atlantem, ou Grosfillex), et environ 10 000 utilisateurs au quotidien. Diapason leur permet notamment de digitaliser et optimiser leur gestion, que ce soit pour la production, les achats, les stocks, la logistique, la partie commerciale ou le SAV.

Le groupe Elcia, éditeur de logiciels pour les professionnels de la menuiserie, a annoncé en ce début d'année 2021 avoir développé une toute nouvelle version.

Une enquête ayant été menée auprès d'un échantillon d'utilisateurs dans le cadre de l'obtention du label ScoreFact en 2019, il est ressorti que la modernisation de l'interface était l'un des axes d'amélioration les plus attendus. Les témoignages d'une dizaine d'utilisateurs ont ensuite permis de comprendre, recueillir et retranscrire les besoins, avant de passer à la phase de développement.

Une interface plus épurée et intuitive

La nouvelle interface a été pensée de façon à devenir plus simple et ergonomique. Le design a également été revu pour devenir plus épuré, et en meilleure harmonie graphique avec les autres solutions du groupe Elcia.

« L'utilisabilité de Diapason a été améliorée notamment grâce à sa nouvelle interface plus intuitive et plus aérée avec un design moderne. La navigation et la recherche d'informations sont simplifiées et cela permet une intégration de nouveaux collaborateurs beaucoup plus facile », explique Laurent Haristoy, Directeur des Opérations d'Isia.

Parmi les autres nouveautés : plus de personnalisation et de rapidité. Elcia précise que tous les services sont désormais 100 % personnalisables et paramétrables, et permettent notamment d'automatiser la réception et l'envoi d'informations et de listes de données. A noter également : la possibilité de dupliquer une nouvelle commande à partir d'une commande déjà archivée afin de gagner du temps.

D'un point de vue financier, le coût de revient apparaît désormais clairement sur les devis pour mieux maîtriser les marges et éviter les mauvaises surprises.

Claire Lemonnier