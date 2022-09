La gamme Quickmat de Romus : la solution de tapis rapide et complète ! Communiqué | 05.09.22

Partager sur :

Une gamme de 6 tapis disponibles sans délai, en rouleau entier et sur mesure... En fonction de l’usage et du trafic, 6 références testées et approuvées à (re)découvrir pour garantir des lieux publics propres et accueillants.