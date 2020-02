Avec presque 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions de revêtement de sols et murs. Ceci grâce à ses gammes de profils, accessoires et outillages destinées aux entreprises de pose de revêtements de sols et de peinture en France et dans plus de 70 pays. En plus de sa gamme profils et outillage, Romus a développé en parallèle les gammes tapis d’entrée et accessibilité ERP.



La protection de l'environnement est une préoccupation de tous les jours pour ROMUS. Notre engagement dans le développement durable commence par les outils avec lesquels nous communiquons : un catalogue imprimé sur du papier recyclé labellisé FSC et avec des encres végétales. Le développement des produits ROMUS s'inscrit dans une démarche de développement durable.