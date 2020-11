Forte de l’impact positif recueilli lors de ses précédentes diffusions, la campagne télévisée initiée par Briques de France pour promouvoir les qualités du Monomur fait son retour sur le petit écran du 8 au 22 janvier 2005. La cinquième vague de cette campagne vise à conforter la notoriété croissante du Monomur terre cuite auprès des futurs acquéreurs de maisons individuelles en rappelant que ses nombreux atouts vont contribuer à leur confort.

« Monomur, c’est plus sûr », une campagne au succès affirmé

Depuis 2001, la communication engagée par Briques de France pour promouvoir les caractéristiques uniques du Monomur auprès du grand public a particulièrement bien porté ses fruits. Les multiples diffusions de la campagne télévisée consacrée au Monomur ont permis de développer en 3 ans la notoriété d’un produit aujourd’hui synonyme d’habitat sain, durable et économe en énergie. Ces qualités sont de plus en plus recherchées par les familles ayant un projet de construction. Aussi, la demande de maisons réalisées en Monomur s’avère croissante. Cette solution constructive a vu sa part de marché progresser de 100 % en 3 ans.

Matériau naturel par excellence, le Monomur affiche d’importantes performances en termes d’isolation et de régulation thermiques. Il joue en été un rôle de climatiseur naturel et limite en hiver la consommation d’énergie nécessaire au chauffage de l’habitation. Ne dégageant aucun composé organique volatil, le Monomur constitue une véritable barrière hygrométrique empêchant la prolifération des micro-organismes (moisissures…).

Informer sur ces qualités au service du bien-être des occupants d’habitations, c’est le rôle de cette campagne TV. Lors de chaque précédente diffusion, elle a été vue par 70 % des français ayant un projet de construction, générant ainsi plus de 50 millions de contacts auprès de cette cible. La nouvelle diffusion du spot, dans une version plus courte, sur les chaînes du groupe France Télévision (France 2, France 3, France 5…), interpellera les particuliers, premiers concernés par la qualité des matériaux utilisés pour leur maison.

10 secondes dédiées aux vertus du Monomur : « Le rêve »

Intitulé « Le rêve », le spot met en scène un couple et ses deux enfants dans une maison onirique et virtuelle, comme transparente. La situation interpelle le spectateur et le conduit à mieux comprendre l’importance du mur dans la construction. La relation entre bien-être et qualité des murs est mise en exergue pour mieux valoriser les principaux atouts du Monomur terre cuite en termes d’isolation thermique, de confort intérieur et de qualité de l’air intérieur. La Brique Monomur n’apparaît qu’en fin de film, délivrant ainsi la solution du bien-être dans la maison, avec une signature forte « Monomur, c’est plus sûr ».

• Réalisateur : Philippe Gautier

• Société de Production : 0 2 Production