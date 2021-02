Otis France, filiale d’Otis Elevator Company, numéro un mondial de la fabrication d'ascenseurs, annonce le recrutement de près de 600 personnes sur l’ensemble de du territoire français pour l’année 2021. Un recrutement qui compte 394 CDI et 200 apprentis. Précisions.

Otis Elevator Company, basée à Farmington dans le Connecticut, fabrique et installe ascenseurs, escalators et trottoirs roulants. La société propose ses produits et ses services dans plus de 200 pays afin d'assurer la maintenance de près 2 millions d'ascenseurs. Leader dans son domaine, Otis France annonce ce 1er février, l’ouverture de 394 CDI ainsi que 200 apprentissages.

« Ces postes visent à soutenir les performances réalisées l’an dernier ainsi que notre croissance à long terme. En intégrant Otis, ces nouvelles recrues rejoindront une entreprise au cœur des enjeux de mobilité et de digitalisation dans les bâtiments, et plus globalement dans les villes », indique Olivier Rouvière, directeur général d’Otis France.

Un secteur qui recrute

Parmi les 394 postes à pourvoir en CDI chez Otis France, 279 d’entre eux sont des postes de technicien.ne.s dont 66% au service de la maintenance, de l’entretien, des travaux et de la modernisation. 115 autres postes en CDI vont ouvrir pour les métiers de la vente, du chantier, de l’administratif et du support.

Au total, 50% des postes ouverts sont en Île-de-France, 20% dans le nord du pays, 15% dans le sud-est et 15% dans le sud-ouest.

Dans le Loiret, l’usine de production Otis Gien est la plus importante d'Europe, 13 000 ascenseurs et 155 000 portes sont fabriqués chaque année. En plus d'accueillir près de 600 personnes sur son site, la société accueille un centre d’innovation d’envergure européenne. Technicien Bureau d’études, projeteur, ingénieur industriel ou génie électrique/électronique, l’entreprise offre une grande diversité de métiers.

En 2019, Otis Gien a recruté 35 personnes contre 20 en 2020. Pour l’année 2021, elle envisage de continuer son processus de recrutement afin de « soutenir la croissance du site sur ses activités de production, modernisation et recherche/ développement. »

L’apprentissage comme tremplin

Afin de former jeunes et/ou professionnels en reconversion au métier de technicien, Otis France prévoit de recruter 200 apprenti.e.s (en plus des alternants qui suivent un cycle de 2 ans). Réalisés en alternance sur 12 ou 24 mois, ces formations sont rémunérées et favorisent l’insertion dans le monde professionnel.

Avec de nombreux autres établissements français tels que le CFA de Gennevilliers ou de Tours et l’IRUP Saint-Etienne, Otis contribue à offrir des parcours d’apprentissage spécifiques aux métiers de l'ascenseur.

« Le métier de technicien est au cœur de notre activité. Il assure la réalisation et la bonne conformité des opérations techniques sur nos équipements, pour garantir la sécurité des passagers et la performance de l’appareil. Nous sommes ouverts à tout type de profil, débutants comme expérimentés », conclut Laurent Mey, Directeur des ressources humaines Service d’Otis France.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock.