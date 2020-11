A la fin du mois de septembre 2004, le chiffre d’affaires du groupe POUJOULAT était en hausse de 9,5 % par rapport aux données comparables de 2003. Cette croissance s’est maintenue à un haut niveau, soit 8,6 % pour le groupe POUJOULAT et 11,7 % pour POUJOULAT SA. Ces croissances sont nettement supérieures à celle du marché et permettent au groupe POUJOULAT d’accroître son avance sur la concurrence française et européenne.

Pour la première fois depuis plusieurs années, la croissance des ventes à l’exportation a été plus forte que celle des ventes en France. Cette tendance doit se poursuivre sur les prochaines années, d’importants efforts ayant été consentis hors de France depuis 2002. L’activité du début d’année 2005 est de bon niveau et nous disposons des moyens humains, matériels et financiers pour absorber une forte croissance. La politique tarifaire prend en compte depuis mi-2003 les hausses importantes du coût des matières premières. Nous suivons l’évolution de ce poste de charge avec beaucoup d’attention. Compte tenu de la bonne orientation du marché de la construction et des actions commerciales engagées en France et en Europe, le groupe POUJOULAT devrait connaître une nouvelle croissance sensible de son activité en 2005.

