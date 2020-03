Rector Lesage, spécialiste de la préfabrication béton dans le domaine du bâtiment, a nommé Ronan Blanchard en tant que nouveau Directeur Général. Il succède ainsi à Pierre Laplante, qui était à la tête du groupe depuis 2010. Interrogé, le nouveau Directeur Général s’est dit « heureux et fier de rejoindre le groupe Rector Lesage ».

Après l’obtention de son diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques (ENSIC) Ronan Blanchard débute sa carrière en tant que Responsable Etudes et Contrôle Projets chez Bayer Elastomères, puis Responsable Supply Chain et Chef d’Unité de Production, toujours à la même enseigne. Quelques années plus tard, en 2017, il est nommé Directeur Général France de Kinedo et Watermatic (groupe SFA).

Concernant cette nomination, le président du groupe, Remi Lesage, s’est dit être « confiant dans la capacité du groupe, sous le pilotage de Ronan Blanchard, à se réinventer au quotidien pour accompagner ses clients et répondre aux nouveaux enjeux du bâtiment d’aujourd’hui et de demain. »

Ronan Blanchard, ingénieur en Génie des Procédés de formation, se dit prêt « à relever les grands défis d’un univers en pleine mutation » dans son nouveau rôle.



