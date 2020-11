La Branche Distribution Bâtiment de Saint-Gobain annonce l'acquisition, par le groupe Point.P, du Groupe Boch Frères (Groupe Villeroy & Boch). Boch Frères est l'un des grands négoces spécialisés en carrelage et salles de bains en France. Son réseau commercial se compose de 18 agences, pour un effectif d'environ 200 personnes.

L'acquisition de Boch Frères s'inscrit dans la stratégie de la Branche Distribution Bâtiment qui vise notamment à développer des filières spécialisées en complément de ses réseaux de négoces généralistes.

La Branche Distribution Bâtiment de Saint-Gobain a réalisé un chiffre d'affaires de 12,7 milliards d'euros en 2003 et emploie plus de 56.000 personnes.

Elle est aujourd'hui le leader européen de la distribution de matériaux de construction et le 1er distributeur mondial de carrelage. Ses principales enseignes sont Point.P, Cedeo, Jewson, Raab Karcher, Dahl, Lapeyre et La Plateforme du Bâtiment, présentes à travers un réseau de 3.100 points de vente répartis dans 19 pays.

Le groupe Point.P est le 1er distributeur de matériaux de construction en France. Il dispose d'un réseau commercial de 1.500 points de vente animés par 22.000 personnes.