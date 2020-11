Le groupe français de matériaux de construction

Saint-Gobain a réalisé sur les neuf premiers mois de l'année 2004 un chiffre

d'affaires en hausse de 7,8% et maintient sa prévision, rehaussée en juillet,

d'une progression de 7% de son résultat d'exploitation en 2004.

Le groupe a publié mardi, dans un communiqué, un chiffre d'affaires de 23,969 milliards d'euros, contre 22,236 milliards d'euros un an plus tôt. La prévision de hausse du résultat d'exploitation s'entend à taux de change constants et hors contribution positive du groupe danois Dahl.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du groupe progresse de 5,1%. Pour le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Saint-Gobain progresse de 4% à périmètre et taux de change constants, a ajouté le groupe.

"Ce sont les métiers nouveaux (matériaux haute performance et distribution bâtiment) et les pays émergents qui tirent la croissance totale du groupe", a-t-il commenté.

Le pôle verre a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 1,5% tandis que la branche matériaux haute performance a vu ses ventes progresser de 7,4%. Le chiffre d'affaires de la branche habitat s'inscrit en forte hausse de 12,5% sur les neuf premiers mois de l'année.

L'activité vitrage "poursuit son développement" dans les pays émergents et sur le marché automobile européen "mais reste affecté par le bas niveau des prix de vente sur le marché du bâtiment en Europe", a précisé le groupe. Par zone géographique, Saint-Gobain souligne à données comparables "le maintien d'un bon niveau d'activité en France et aux Etats-Unis" et le dynamisme des pays émergents.

S'agissant des litiges portant sur l'amiante, la tendance à la réduction du nombre de litiges mais à l'augmentation de leur coût se confirme au troisième trimestre. Le nombre de nouveaux litiges est d'environ 5.000 pour le troisième trimestre de l'année. Sur les neuf premiers mois de l'année, ceux-ci s'établissent à 14.000, "soit 4 fois moins que sur la même période de 2003", selon le groupe.

A la fin septembre, le nombre de litiges en cours s'établit à 105.000 plaintes, a précisé le groupe. Le coût moyen par litige, en augmentation, ressort à 3.100 dollars par cas en moyenne sur les douze derniers mois Lors de la présentation des résultats semestriels, le groupe avait fait savoir qu'il évaluerait à la fin de l'année le montant de la provision amiante pour cette année.

Saint-Gobain a rappelé mardi que les discussions se poursuivent sur le projet de loi créant un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux Etats-Unis, sur la base d'un montant de 140 millions de dollars. Mais compte tenu de l'élection présidentielle américaine, les négociations au Sénat sont pour l'instant arrêtées, a-t-il encore précisé.