Lancé en avril 2002, le programme LoxaClub, destiné aux artisans et PME du bâtiment vise à offrir aux utilisateurs de matériels Loxam des avantages spécifiques. Après 2 ans d’existence, LoxaClub vient d’enregistrer l’inscription de son 50.000e adhérent. Une occasion pour le groupe Loxam de renforcer les liens étroits qui l’unissent aux acteurs du bâtiment et des travaux publics à travers la création d’un journal des adhérents, LoxaClub actu.

Loxam propose à ses clients une grande largeur et profondeur de gammes pour satisfaire aux besoins de toutes les entreprises confrontées à des chantiers aux exigences diverses. Très présent auprès des artisans et PME du bâtiment, le groupe a développé une offre spécifique de petits matériels leur permettant de bénéficier des avantages de la location quelle que soit leur activité ou la dimension de leur société.

Cette extension de gammes s’est accompagnée d’une offre commerciale spécifique, le programme LoxaClub. Ses adhérents bénéficient d’une tarification spéciale et très avantageuse (- 20 % sur chaque location), d’un programme de fidélité (3 % sur les locations et achats du mois, redistribués sous la forme de chèques de fidélité), d’un espace dédié sur le site internet loxam.fr, d’une ligne téléphonique réservée (0826 16 club) et de promotions.

Cette offre, l’approche professionnelle et la proximité privilégiées au sein des agences généralistes Loxam, répondent à une attente très forte des artisans et PME du bâtiment. En effet, ils sont aujourd’hui 50.000 à s’être inscrits au programme LoxaClub et à jouir de ses multiples avantages.

Un événement que Loxam a choisi de célébrer par le lancement d’un journal fédérateur, exclusivement réservé aux adhérents, LoxaClub actu. Son objectif : favoriser le partage d’expériences, assurer une information sur les événements, les promotions, les offres partenaires, l’actualité, les jeux-concours, et les solutions techniques. Publication semestrielle, le 1er numéro de LoxaClub actu sera diffusé à tous les adhérents