Terreal accélère sa transition énergétique avec le projet TITAN Ouest

Terreal, fabricant français de matériaux de construction en terre cuite, accélère sa transition énergétique et environnementale en inaugurant la première phase de son projet TITAN Ouest. Grâce à un investissement de 6,4 millions d'euros, l'entreprise a réussi a réduire de plus de 6 % la consommation énergétique de son site de Roumazières.

Ce projet, subventionné à hauteur de 1,3 million d'euros par la Région Nouvelle-Aquitaine, a permis une réduction de 6,5 % de la consommation énergétique du site de Roumazières (16), équivalent à la consommation de 3 800 logements.

Cette initiative industrielle, annoncée en 2020, doit aider Terreal à atteindre son objectif de réduction de ses émissions carbone de 30 % par m² de produits en terre cuite d'ici 2030. « Cet investissement qui répond à la fois à notre feuille de route bas carbone et à la satisfaction de nos clients a prouvé son efficacité avec des résultats supérieurs aux objectifs initiaux », résume JeanBaptiste Fayet, directeur général de Terreal France.

12% de réduction de la consommation des sites Terreal dans la région

La première phase du projet TITAN a concerné le site historique de Roumazières, qui s'étend sur 40 hectares, emploie plus de 340 collaborateurs et qui permet de couvrir 30 000 maisons dans la région Nouvelle-Aquitaine, soit 1 maison sur 2.

Elle a consisté au transfert de la gamme de tuiles ZEN vers une ligne plus performante, la ligne UT8, qui a été robotisée avec l'installation de 23 robots, permettant la production d'autres produits tels que l'Horizon 12 et la Latitude 12. Mené en partenariat avec une dizaine de fabricants d'équipements, il a permis de diviser par 3 la consommation énergétique pour la production de cette gamme.

En parallèle, Terreal a investi plus de 1,5 million d'euros entre 2018 et 2021 sur le site de Montpon-Ménestérol en Dordogne pour améliorer la récupération énergétique entre le four et le séchoir grâce à l'instrumentation et l'automatisation de ces processus. La modernisation de ces deux sites a permis une réduction de plus de 12 % de la consommation des sites Terreal dans la région entre 2018 et 2022 pour un engagement initial de 10,5 %.

« Nous allons continuer d’investir et mobiliser nos ressources afin de préserver notre compétitivité future et de rester un fournisseur de choix pour les entreprises du bâtiment et nos partenaires couvreurs », explique Jean-Baptiste Fayet. En effet, le fabricant de terre cuite continue à mettre en œuvre une série d'investissements autour des 3 autres lignes de production à Roumazières. Des projets visant à réduire la consommation des fours, à récupérer et à valoriser la chaleur fatale, sont notamment en cours d'étude.

Marie Gérald

Photo de une : ©Terreal